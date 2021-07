'Misery’ es un filme donde entiendes la psicopatología y cómo los censuradores son psicópatas hipócritas que jamás dejan de publicar lo suyo mientras destruyen tu trabajo. Un escritor sufre un accidente en el bosque. Una exenfermera lo recoge, lo alimenta. Con fracturas y paralizado, el escritor lo agradece pero la psicópata no lo deja salir ni llamar. Se confiesa fan del escritor... De repente, le exige que escriba un final distinto en su novela, lo censura con ira narcisista. Cuando me han censurado y vejado mi trabajo es por hablar de la realidad y no ser eco de psicópatas. Le obliga a quemar el libro y luego a reescribirlo porque el libro «contiene groserías». Le rompe los pies con martillo mientras dice «te salvé la vida y no ves que te quiero». Salvadores con menú de: secuestro, negligencia, difamación, complicidad en sus crímenes, censura y muerte. Si el escritor sale, recibe paliza. Le prohibe desplazarse libremente y acusa moralmente: «eres un gran escritor, yo insignificante y nunca me amarás».

El autor descubre que la enfermera mató a bebés en el hospital. Los niños son población diana, difamados de «groseros egoístas», pues al jugar o bailar no creen que el psicópata sea divino y este exige «atención total». Bajo fascismo, los más cobardes psicópatas se juntan para tener niños como la del filme ‘tiene’ al escritor. Si duda de «vivir gracias a nosotros» le torturan y luego un subanimal con toga y sello del movimiento de psicópatas les exonera pues un niño que saluda sin entusiasmo a sus ‘salvadores’ merece correa. Al final, el autor se defiende y liquida a la psicópata aunque ella quería «morir pegados».

Hoy se exhiben casos de parejas de ancianos que «mueren juntos cogidos de la mano». Mensaje romántico: vivir y morir pegados, supervivientes fundidos. Los cronistas realzan la popularidad de uno: «lo adoraban y ayudaba a muchos». Solo un problema. Si mueren sincronizados, ¿es posible de modo natural? Tal vez un bombardeo, Misery o por suicidio, eutanasia. Nada de eso. Morir pegados en el búnker. ¿Los mató la perversa COVID? No, son «ejemplares» y se pincharon días atrás pegados. ¿Por qué murieron sincronizados y de qué? Según los cronistas es un misterio o por amor, siendo así los primeros amantes de Teruel cuyos corazones fallan al unísono. Tras recibir pinchazo reglamentario y amarse tanto que se supone que deseaban morir de amor, juntos y abrazados a la jeringa salvavidas.