Mucho, mucha, muche, hemos avanzado, avanzada, avanzade, en los últimos, últimas, últimes años, añas, añes y nuestro, nuestra, nuestre país, paisa, paise, parece haber avanzado, avanzada, avanzade a grandes, grandos, grandas, pasos, pasas, pases, en favor de la igualdad, igualdod, igualdade. Un camino, camina, camine que nos han convertido, convertida, convertide, en una sociedad, sociedod, socieded más moderna, moderno, moderne que mira hacia el futuro, futura, future apartando a los, las, les cavernícolas, cavernícolos, cavernícoles.

No es momento, momenta, momente, de inventarse un idioma, idiomo, idiome nuevo, nueva, nueve, para hacer una, uno, une sociedad, sociedod, socieded más inclusiva, inclusivo, inclusive, creo, crea, cree que ya empezamos, empezamas, empezames a hacer el ridículo, ridícula, ridicule. Podemos, Podemas, Podemes, no puede, puedo, pueda hacer todo, toda, tode lo, la, le, que quiera, quiero, quiere. Este, esta, esto, no es el camino, camina, camine.

Este, esta, esto lenguaje, lenguaja, lenguajo inclusivo, inclusiva, inclusive que se han inventado, inventada, inventade no nos, nas, nes hace mejores, mejoras, mejoros sino simplemente más gilipollas, gilipollos, gilipolles. Todo, toda, tode esto, esta, este es muy raro, rara, rare. Mi corrector, correctora, correctore ha petado, petada, petade. Y es muy difícil.