Demà serà, indubtablement, un dia altament simbòlic i essencial pel municipi d’Algaida, entès com un ésser viu. L’homenatge a Pere Llull Fullana, el darrer batle republicà d’Algaida, és inqüestionablement un acte amb un recorregut incommensurable. Des del respecte màxim al punt de vista de cadascú, l’acte requereix una actitud agraïda des de la mirada bondadosa de la vida i reconciliant amb la història. També el moment de fer costat a les famílies i a aquells que durant vuitanta-cinc anys han cercat la veritat i han reclamat justícia i reparació. Aquest mateix mes es compliran vint-i-vuit anys de la publicació de la primera edició del llibre de Rafel Antich Servera. El manuscrit havia circulat durant un temps llarg, amb la qual cosa es posa de manifest que durant els darrers quaranta anys hem recorregut un llarg camí amb l’anhel de poder parlar amb claredat del passat i de conèixer amb més precisió la magnitud de les ferides que deixà el 1936. Als fills i nets d’aquella circumstància ningú no ens ha concedit el títol de jutges del passat, però la història ens ha llegat el deure moral d’oferir un bàlsam guaridor i d’intervenir perquè el passat deixi de ser un camp de mines que ens obstaculitza degustar la vida en plenitud.

El descobriment de la fosa amb les restes de Pere Llull Fullana, assassinat l’estiu de 1936, ha esdevingut una evidència més de que necessitam reconciliar-nos amb la història, sense pors, sense obstaculitzar el coneixement, precisament perquè necessitam aprendre a tenir coratge i viure experiències profundes de reconciliació. Algaida es presenta com un ‘municipi educador’ i des d’aquest gran projecte es planteja intensificar tot allò que posi en valor la convivència, el respecte i la justícia. Sabem que allò que realment té valor no es paga amb doblers, però aquests s’han de destinar també a invertir per canviar totes aquelles inèrcies i rutines, rancúnies i experiència del passat que ens empobreixen. L

a troballa de les restes, com afirmen Rafel Puigserver i Rafel Antich, ha plantejat una hipòtesi nova sobre la manera com va ser assassinat, i ha generat expectatives noves que enriqueixen el relat, suavitzen el component emocional d’aquesta tragèdia i obren un espai nou que caldrà explorar i treballar per a bé de tots. La troballa de les restes de Pere Llull Fullana, a Son Coletes, ha esdevingut una evidència més que els col·lectius compromesos amb la memòria democràtica i la investigació rigorosa del conflicte bèl·lic estan construint aquell futur que més s’assembla als valors compartits de llibertat, igualtat i fraternitat.