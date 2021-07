La Fundació princesa d’Astúries ha atorgat el premi de Recerca Científica i Tècnica d’enguany als creadors de les vacunes contra la COVID-19, i com era previsible la decisió s’ha encaixat com un gest pèrfid i sectari entre els antivacunes. És cert que la vacunació massiva ha alleujat la gravetat i l’extensió de la pandèmia, especialment entre els ciutadans més vulnerables, i que els enemics de les vacunes gallegen menys i estan més empegueïts que mesos enrere, però segur que pensen, i amb tot el dret, que el guardó atorgat a Katalin Karikó , Drew Weissman , Philip Felgner , Ugur Sahin , Özlem Türeci , Derrick Rossi i Sarah Gilbert per les investigacions que ens han permès disposar, després d’una investigació heroica i àgil, de vacunes eficaces contra el coronavirus, suposa una violació inadmissible de la neutralitat tradicionalment suposada a la corona. ¿Com una fundació que encarna el present i el futur de la monarquia pren una opció tan unilateral, unidireccional i excloent? ¿Com es pot acceptar i defensar una institució que predica estricta neutralitat ideològica i que això no obstant mostra de manera tan explícita les seves preferències intel·lectuals?

El problema és seriós, i la solució no és pas senzilla. Tanmateix, en temps de renovació i de transparència i radicalisme democràtics, quan sortosament ja ningú no s’empassa veritats que durant segles s’imposaren despòticament, podria proposar-se una duplicació de la institució monàrquica que evitàs aquests tràngols. Podria promocionar-se, per exemple, una monarquia amb dos reis, o dues reines o reina i rei o viceversa, per descomptat, perquè tots els ciutadans s’hi sentissin perfectament representats. Així, un rei (o reina, etcètera) defensaria els toros i la caça i l’altre seria un esplèndid animalista, un promocionaria les creences religioses i l’altre expandiria l’agnosticisme més racional i dawkinsià, un pagaria religiosament (i ja ens entenem) els seus impostos i l’altre seria un rebel fiscal, un acudiria anònimament en cas necessari a la sanitat pública i l’altre disposaria dels serveis mèdics més privilegiats... Absurda i grotesca pensada? Per descomptat, però molt menys que qualsevol de les 43 monarquies que perduren.