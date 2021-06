Lot salió de Caldea con su tío Abraham y el resto de su parentela. Buscaban la tierra que Dios les había prometido. Sin embargo, el afán de lucro y las discrepancias sobre la ubicación provocaron los clásicos enfrentamientos que conducen a la desintegración de las familias. La narración bíblica del libro del Génesis sostiene que Lot se separó de Abraham. Y mientras su tío se iba al norte a la región de Hebrón, Lot se fue al sur y se instaló en la ciudad de Sodoma, una población que los arqueólogos todavía no han podido localizar.

Cuenta la leyenda que los conflictos con los países vecinos provocaron numerosos enfrentamientos. En una de las muchas derrotas que vivió Sodoma, Lot y los suyos fueron apresados. Cuando Abraham se enteró de la cautividad de sus parientes organizó un rescate. Días después, unos ángeles avisaron a Lot de la inminente destrucción de la población. Aquella información privilegiada hizo que Lot y los suyos pudieran marcharse antes de la caída de la ciudad. La leyenda cuenta que en la huida Edith , la mujer de Lot, desobedeciendo el mandato divino, se volvió para ver la destrucción de Sodoma y, por su curiosidad, quedó convertida en una estatua de sal. Seguro que sabes cómo sigue la historia y su final. Si no las has leído, te la recomiendo, es sorprendente. La tienes en el primer libro de la Biblia. No tiene desperdicio.

En Mallorca, como en el resto de las islas, tenemos abundancia de salinas y salobrales de los que se extrae sal desde el siglo VI aC. Alguien dijo que el turismo internacional había convertido a Mallorca en la Sodoma actual y a los que vivimos en la Isla en reflejo de la mujer de Lot cada vez que miramos fijamente a los turistas. En cualquier caso, las estatuas aunque sean de sal y aunque miren hacia atrás son obras de arte que bien podrían estar en museos británicos.