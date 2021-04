Jurando, prometiendo

Bien mirado, lo de jurar o prometer no pasa de ser un formalismo, ya que lo importante es el respeto que se le sigue a lo dicho, lo demás queda en palabrería. En la historia de España, jurar y perjurar son verbos que se conjugan en proximidad y discurren a través de los siglos, así en el XI, urgido por El Cid , un Alfonso VI fratricida jura no haber tenido nada que ver en el crimen, y en el siglo XIX topamos con un Fernando VII que nunca distinguió la diferencia que existe entre juramento y traición. Bueno, pero me he dejado llevar. Resulta que el Tribunal Constitucional revisará su doctrina sobre las fórmulas de juramento utilizadas por los diputados. Habiendo ya recursos pendientes de sentencia, el TC revisará ahora las impugnaciones relativas a las dos últimas legislaturas, presentadas por PP y Vox. Estamos ante algo poco común ya que el TC sólo ha resuelto un caso similar, en 1991, cuando dio validez al juramento, o promesa, prestado «por imperativo legal», por los senadores de Herri Batasuna. Desde entonces, las variaciones a la hora de sellar el compromiso han dado mucho juego, y puesto a destacar una me quedo con la de Oriol Junqueras , completísima, ya que prometió fidelidad a la Constitución, «desde el compromiso republicano, como preso político y por imperativo legal». Es de lo más notable que tal y como están las cosas, a las gentes del PP y Vox les pique este asunto, como lo puede ser que desde el TC no se les ocurra algo más importante en lo que entretenerse. Es indiferente que los recursos hayan sido presentados algún tiempo atrás. Total, aquí lo de comprometerse siempre ha sido como de broma.