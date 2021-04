El llibre venç el drac

Demà passat se celebra el dia del llibre. El segon en pandèmia. Sembla que el llibre ha resistit relativament bé aquest embat, sobretot si el comparam amb altres sectors comercials i culturals. Potser perquè el llibre s’adiu més amb l’excepcionalitat que la majoria de les arts i de les altres maneres de comunicar-se i relacionar-se. Però també perquè està en l’essència del llibre el fet d’exposar un conflicte; fins i tot, el pessimisme es troba sovint en l’arrel del pensament, de la filosofia.

L’avantatge de la literatura és que els conflictes són presentats d’una manera estètica, no com els informes tècnics o el relat dels depressius. L’avantatge de la literatura és que fa del pessimisme una vàlvula d’escapament que sona, no com una alarma estrident, sinó com una música expressiva.

La pandèmia està suposant un gran test en tots els camps; el del model econòmic, el de les relacions socials, el de les capacitats i aptituds personals... també en l’àmbit de la cultura i concretament en el sector del llibre. I si l’eix de la literatura és el conflicte, i si és ver que el pensament molt sovint és motivat pel pessimisme, tot indica que, al capdavall, podem ser optimistes: el llibre resisteix el conflicte.