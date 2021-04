Fa temps que conec el treball rigorós de Jordi Llabrés i Sans , cronista de Sencelles, dedicat a la recerca i preservació de l’art religiós. La cultura de Mallorca està abeurada de manifestacions que avui resten en perill de desaparició o de malformació. Les festes continuen, però el seu sentit s’ha perdut i l’origen que les va fer possibles és un enigma per a les noves generacions. Per aquest motiu és tan important l’existència de persones que escriguin i facin de baula que permet relacionar un temps, unes festes, amb un moment actual desmemoriat i fràgil. En aquest sentit he de recomanar l’obra escrita a dues mans per Jordi Llabrés i Miquel Àngel Moncadas : La Mare de Déu d’agost a Sencelles. Història, patrimoni i festa . Al llibre hi trobareu els començaments d’un culte marià no sempre tan reeixit com en l’actualitat. La feminitat en religió va costar doloroses lluites, moltes vegades violentes i amb imposicions forçades. L’Assumpció, com diu Llabrés, és una festa de les dones, un triomf de la feminitat que es divinitza i s’eleva en plenitud, deixant enrere segles de dubtes i condemnes, de marginació teològica. Mallorca contribuí a aquest triomf creant el que Llabrés ha definit com «un immens altar marià» amb tota una constel·lació de Mares de Déu dormides o somortes, que jeuen en llits bellament adornats, envoltades d’alfabeguera fresca i perfumada.

El calendari del passat era de festes religioses, i les dedicades a Maria eren de les més celebrades, plenes de connotacions que permetien un alliberament de la seriositat masculina que entronitzava una societat feta per i per als homes. El dia de la Koimesis (Dormició) era la Pasqua de l’estiu, la festa que trencava l’estació feixuga amorosint els racons de les esglésies, que es constituïen en petits espais de culte i de meditació. Silenci, perfum i bellesa, una combinació que celebrava el misteri de la mort i la seva renaixença. Maria no mor sinó que dorm un son lleuger, fresc i subtil, com si endevinés l’hora pròxima d’un despertar gloriós.

La devoció mariana de Mallorca ve referida pels versos dels més grans poetes, però la festa tenia un caire popular com ho demostra el fet que a Sencelles, a finals del segle XIV, la festa de Santa Maria d’Agost se celebrés amb corregudes d’ànecs i amb música de joglars. D’especial rellevància l’ornament del llit de la Mare de Déu de Sencelles, obra dels López , fet entre 1572 i 1574, on apareixen en actitud respectuosa els 11 apòstols tot contemplant la imatge adormida de Maria, falta sant Tomàs, absent a l’Índia per motius de predicació. Sembla ser que aquests sarcòfags estaven tancats i que només s’obrien per a la festa. Detalls i circumstàncies d’aquestes celebracions, fins fer-nos reviure una època plena de colors, aromes i canvis que alimentaven la vida quotidiana sense haver de moure’s del mateix poble.