M’han denunciat per opinar

Després de 30 anys de professió, acab de rebre la meva primera denúncia judicial per expressar la meva opinió a aquest mitjà, Ultima Hora. Tres persones m’acusen d’atemptar contra la seva «dignidad, imagen y honor» (les denuncies en aquest país encara són en castellà). Són Josep Pàmies , principal promotor a Espanya de l’MMS (un tipus de lleixiu que ell diu que diuen que cura COVID, càncer, malària...); Ana Maria Oliva , que afirma que «la COVID no mata»; i Bartomeu Payeras , que diu que el 5G fa que el virus ataqui més fort i provoqui més morts. En total, em demanen 100.000 euros. Un preu una mica alt si tenim en compte que els articles d’opinió els faig sense cobrar, només pel pur plaer d’escriure, d’expressar la meva opinió públicament sempre des de la base d’una informació treballada i contrastada.

Segons la denuncia, atent contra l’honor de Josep Pàmies per dir que ven l’MMS que ell promociona i que també ven productes contra la caiguda del cabell encara que ell és calb. Però si anau al seu web, pamiesvitae.com, podreu comprar MMS en barra (també et diuen on comprar-lo en gotes) i productes per a evitar la calvície. I si el cercau a Google veureu que és tant o més calb que un servidor. Afegiré que en aquest web també podeu adquirir Kalanchoes, una planta que Pàmies ven com a «alternativa natural a la quimioteràpia» i que els científics afirmen que l’únic que provoca és un tap als budells. Tampoc puc dir que factura 2 milions d’euros quan és informació pública i l’he vist a ell mateix confirmant-ho a Youtube. Per tot això, em demanen 25.000 euros.

Seguim. Segons la denuncia, atent a l’honor d’Oliva per dir que «ven vídeos i llibres a Youtube plens de falsedats» quan mitjans estatals li dediquen reportatges sencers amb titulars com «Las afirmaciones falsas y negacionistas de Ana Maria Oliva». També els haurà de denunciar. Tampoc puc dir que «ofereix títols a 400 euros a través de la Universitat Internacional de Birchman, que no té el reconeixement de cap de les entitats que vigilen el frau a l’ensenyament». Però fonts de l’Agència de Qualitat Universitària em confirmen que «aquesta institució no està acreditada per a res enlloc». N’Oliva és la que pica més fort: 50.000 euros em demana. Ja en duim 75.000.

I, finalment, em demanen 25.000 euros més per atemptar contra l’honor de Bartomeu Payeras per dir que és «un professor d’institut jubilat que afirma que el 5G propaga la COVID-19» quan ell mateix i diversos mitjans i institucions, fins i tot un d’Estats Units, reprodueixen les seves afirmacions i la majoria les qualifiquen de falses. A maldita.es, per exemple, afirmen que «el autor del vídeo, Bartomeu Payeras, defiende otras teorías sin evidencia científica como que hay una correlación entre el 5G y los países más afectados por la COVID-19». Tampoc puc dir que ell ha afirmat que el virus no existeix (efectivament, d’una banda diu que el 5G afecta el virus, encara que no l’hagin instal·lat pràcticament enlloc, i després diu que aquest no existeix) i la veritat és que el video on ho va dir, ja ha estat esborrat per Youtube per considerar-lo fake news . No crec que afirmar que sigui un professor jubilat sigui cap ofensa ni faltar a la veritat. En tot cas, quedi clar que conec professors jubilats que són eminències i als que admir profundament.

Tampoc puc dir que no ha venut el quadre que, segons ell, va pintar Salvador Dalí i que va comprar per 25.000 pessetes a Girona. Aquí he hagut de gratar un poc i ho explicaré en el proper article.

En resum, no puc dir coses certes de tres persones perquè consideren que atempten contra el seu honor. Val, idò pentura és millor que deixin de dir i fer certes coses i així el seu honor romandrà intacte perquè cap dels periodistes que n’hem parlat no tendrà res a dir d’ells. Llavors, no hauran de posar denúncies per fer callar a periodistes com jo. No hauran d’atacar la llibertat d’expressió judicialitzant-la, un atac que jo crec que sí deixa en entredit la dignitat, la imatge i l’honor dels que es personen en aquest atac.