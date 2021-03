La otra escultura de Jafudà Cresques

Recientemente he leído el bien construido libro de José Javier Esparza , historiador políticamente incorrecto, de brillante análisis y amena pluma, titulado No te arrepientas. 35 razones para estar orgullosos de la historia de España (La Esfera de los Libros). Es un alegato razonado que destroza nuestra impostada leyenda negra, en el sentido de que nuestro pasado fue el que fue, con sombras pero también con muchas luces que rara vez se ponen sobre la mesa. En el libro, Esparza menciona a la Escuela de Sagres y el descubrimiento y evangelización de América, dos gestas en la que tuvieron un papel protagónico dos mallorquines: Jafudà Cresques y Junípero Serra . No es casualidad que las dos estatuas de ambos en Palma hayan sido vandalizadas recientemente por unos mamarrachos con nocturnidad y alevosía. Lo mínimo sería pedirles a estos fláuticos que antes de cometer sus acciones se molestaran en leer el libro que acaba de publicar Esparza y las biografías de los personajes a los que van amordazando y poniendo bozal, pero ni por esas.

La de Isabel Ballester no es la única escultura de Cresques que hay en el mundo. La otra está en Lisboa y forma parte del Monumento a los Descubrimientos Portugueses que se encuentra frente al manuelino monasterio de los jerónimos. Es una muestra de la gran importancia que tuvo el cartógrafo judío-mallorquín con su leyenda a cuestas. Leyenda y mitografía, porque según la tradición, Cresques o (supuestamente) Jacome de Mallorca o una vez convertido al cristianismo Jaume Ribes , fue uno de los organizadores, estamos en 1409, de la tal vez inexistente Escuela de Sagres, financiada por Enrique el Navegante y que está en la base de la expansión lusitana por el mundo desde finales de la Edad Media.

Un belga, Jules Mees , demostró a principios del siglo pasado que esa historia no es verdad. Recuerdo que encontré ese libro en la Biblioteca Nacional de Portugal y sus conclusiones las expuse en el XIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón (Palma, 1987). El Monumento de los Descubrimientos Portugueses data de 1940, fue esculpido por D’Almeida y la estructura es del arquitecto Cortinelli Telmo . Tiene fuertes tintes nacionalistas y se inauguró coincidiendo con la Exposición del Mundo Portugués. En el mismo, Cresques está junto al descubridor Pedro Escobar y tiene detrás al espía Pero da Coivilha que fue quien abrió la ruta lusitana hacia la India. De este monumento forman parte también San Francisco Javier y Magallanes . Tiene en su base un mapa que es una reproducción de un portulano mallorquín en el que aparece nuestra Isla: este mural sirvió de portada para el libro Mallorca y América, del predescubrimiento al siglo XX editado gracias a Colau Llaneras y R. Sánchez-Cuenca y coordinado por mí en 1991 y que tiene un magnífico prólogo de Bartolomé Escandell . Seguro que en Portugal nadie le pone un bozal a Cresques; allí son respetuosos con su patrimonio y hasta con el nuestro.