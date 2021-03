Nuredduna, un vídeo enganyós i mentider

M’ha arribat per WhatsApp un vídeo que trobareu a la pàgina web de l’Ajuntament de Palma només obrir-la. Aquest vídeo s’està promocionant per premsa i televisió, es diu ‘Un passeig per Nuredduna’. És normal que l’Ajuntament empri els medis per fer comunicats, promocionar els seus teatres, etc., però em sembla una vergonya, un acte barroer i un abús que emprin els nostres doblers en pagar un vídeo per autopublicitat i intentar fer creure als ciutadans que el seu projecte de Nuredduna és meravellós i espectacular. Es tracta d’un vídeo enganyós, ple d’irrealitats i mentides, tot són imatges idíl·liques que no s’ajusten a la realitat. És un vídeo totalment idealitzat per confondre i enganar als ciutadans. Quina necessitat hi ha de gastar els nostres doblers en un costós vídeo, i promoció d’aquest, d’un tema que ja està aprovat? Les associacions veïnals a les quals no agrada el projecte estan en desavantatge, no poden promocionar, als medis, les proposicions de millores del projecte, perquè a més que no cobren per fer la feina, ho haurien de pagar de la seva butxaca.

Al vídeo no veiem els tancaments dels comerços embrutats de pintura pels grafiters; no veiem les cadires i taules dels bars; ni els patinets i ciclistes posant en perill nins i majors; tota la gent que surt és estilitzada; milers d’aucells cantant com si estiguéssim a l’Amazònia; no ens mostren com resoldran el problema del tràfic a la plaça de les Columnes, etc. És un vídeo de mentides amb prevaricació.

Al passat Ple de l’Ajuntament de Palma de dia 25 de febrer, Pastor i Hila aconseguiren dur endavant el seu projecte del carrer Nuredduna, per molt que oposició i veïnats donessin raons ben encertades i lògiques per modificar-lo. Però ja se sap, els Plens són pura comèdia en què qui té majoria no escolta les proposicions de l’oposició ni moviments veïnals. I Podemos, com li ha agradat això d’estar entre la casta, s’ha convertit en la voz de su amo i diu si a tot el que el senyor Hila proposa, per seguir tenint el cul calent a la cadira, ja no els preocupa el que volen ciutadans i entitats veïnals.