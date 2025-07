El pionero proyecto policial para la Platja de Palma

Durante demasiados años, los vecinos de la Platja de Palma, en la zona comprendida desde Can Pastilla y el Pont dels Jueus, donde se inicia s’Arenal de Llucmajor, han padecido desmanes y excesos de turistas y jóvenes de viajes de estudios, así como una avalancha de delincuentes atraídos por aquel ambiente de desenfreno. Los afectados no pueden dormir con tranquilidad, debido a los ruidos, y tampoco se sienten seguros porque la delincuencia campa a sus anchas en la playa, primera línea y calles posteriores. Ante este preocupante escenario, el Ajuntament de Palma, gracias a una partida presupuestaria de casi seis millones de euros procedentes de la ecotasa, está poniendo en marcha un proyecto pionero llamado Setur que dotará a la Platja de Palma de quince cámaras con inteligencia artificial (IA) de última generación. No se trata de dispositivos tradicionales que graban imágenes, sino de potentísimos núcleos que interpretan situaciones y alertan de inmediato de comportamientos sospechosos. Se trata, a todas luces, de un avance asombroso en la lucha contra el incivismo y la delincuencia.

Drones y vehículos

Pero el proyecto no se limita a cámaras con IA. También cuatro drones sobrevolarán la zona, a cualquier hora del día, para vigilar desde el aire aquellas calles. Asimismo, siete coches patrullas y una furgoneta se sumarán al operativo, recorriendo la zona para tener una respuesta inmediata a pie de calle. La partida se ha aprobado este jueves y en los próximos meses se instalarán los dispositivos. ¿Fin de los desmanes?

El ejemplo de Punta Ballena, donde las cosas afortunadamente ya no son lo que eran, demuestra que con una buena planificación de la Administración y el apoyo empresarial, zonas degradadas pueden recuperarse. Ahora, el reto llega a la Platja de Palma, el centro neurálgico de los desmanes y donde cada verano se repiten bacanales y actos delictivos.