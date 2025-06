Rels B, de la vida en Son Gotleu a reinar en Son Moix

Son Moix acoge esta noche el que será el concierto de un artista mallorquín más multitudinario de los últimos años sin duda. Cerca de 20.000 personas verán y escucharán hoy a Rels B (Daniel Heredia Vidal) coronarse tras anunciar este viernes por todo lo alto que había agotado las entradas para su espectáculo con una lona de 400 metros cuadrados descolgada desde el antiguo edificio de Gesa. Una manera de dejar bien claro que el de Son Gotleu ha llegado a lo más alto y lo suyo le ha costado. Más de una década de trayectoria, lucha y muchas dudas llegan a su punto álgido en unas horas en el concierto más esperado de todo el verano.

El orgullo del humilde.

Al que le ha faltado de todo, lo poco le parece mucho y lo bueno es muy bueno sin necesidad de ser breve. Para Rels B, criado en una de las barriadas más humildes de Palma, con más problemas sociales que soluciones a la vista, la infancia y la juventud no fueron fáciles. Su decisión firme de apostar por la música llegó en forma de los primeros cheques, modestos, que le hicieron ver que otra vida era posible. Ahora, el mallorquín vuelve a su tierra siendo en la actualidad el artista español más escuchado del mundo. Lleva la bandera de la Isla y de su equipo, el Real Mallorca, allá donde va, disfrutando de lo que tiene y sin ocultar lo ganado con sudor y esfuerzo.

Profeta en su tierra.

Los primeros trabajos de Rels fueron de camarero y albañil, como los de muchos otros jóvenes. Ahora, quien sirviera alguna copa y colocara algunos ladrillos llena estadios en Madrid, Barcelona, México y también en su tierra natal. No todo el mundo puede presumir de algo así. Y no, no hay que caer en el mantra de que ‘si quieres, puedes’, pero a veces sí, y en el caso de Daniel Heredia no fue solo querer, fue también algo de suerte, empeño, pero sobre todo conexión con millones de fans que le han encumbrado a lo más alto. Sin duda, un magnífico embajador.