El abuso y el maltrato contra personas mayores

Este domingo se celebró el día mundial contra el abuso y el maltrato en la vejez, que cada vez es mayor debido, entre otras causas, a que la población envejece y la natalidad se ha estancado o retrocede en la mayoría de países. En Balears, no escapamos a esta problemática. La Policía Nacional y la Guardia Civil intervienen cada vez con mayor frecuencia en delitos en los que las víctimas son personas de avanzada edad, vulnerables. La brecha generacional provoca que los conocimientos informáticos de la tercera edad sean muy limitados, de ahí que muchos caen en trampas de ciberdelincuentes, que les estafan sus ahorros cruelmente, aprovechando el desconocimiento que tienen del mundo online. Pero no es la única modalidad de maltrato detectada en las Islas. También nos encontramos con casos de abusos físicos y psicológicos a estas personas indefensas, a los que se suma un dato escalofriante: muchos de los agredidos y agredidas no interponen una denuncia o cuentan lo sucedido porque se resignan a su suerte. Todo un drama que en pleno siglo XXI no puede ser permitido por la sociedad.

El drama habitacional. De un tiempo a esta parte, se ha añadido un factor: el drama habitacional. Son muchos los ancianos que no pueden pagar un alquiler porque sus pensiones son pequeñas, así que se ven abocados a vivir en habitaciones infames o infraviviendas, con otros marginados. Por si fuera poco, personas mayores con pisos en propiedad deben acoger a sus familiares en apuros económicos y muchos, incluso, sostienen con su pensión a hijos o nietos. Más control. Ante este panorama desolador, es imperioso que las autoridades aumenten el control sobre nuestros mayores, con la intención de ayudarlos y garantizar que en sus últimos años de vida no serán explotados o maltratados por algún familiar o por delincuentes.