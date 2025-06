Una gestión eficaz de la ecotasa

El Govern Prohens acaba de dictar una orden para agilizar la tramitación y ejecución de los proyectos con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS). Esta decisión coincide con la difusión de un demoledor informe, redactado por la Sindicatura de Comptes de Balears y que deja en mal lugar al anterior Ejecutivo. Revela que sólo se ejecutaron 59 millones de los 480 que se ingresaron con la ecotasa desde 2017. El informe del organismo encargado de fiscalizar la actividad económico-financiera de las administraciones de Baleares denuncia el caos y descontrol en la gestión de este impuesto, lo que provoca el bajo nivel de ejecución de los proyectos durante el periodo 2017-2023. Llaman la atención todas las dificultades de la Sindicatura para elaborar este análisis, lo que impide emitir una auditoría. No avala los datos de la ecotasa y tampoco puede garantizar que durante todo el procedimiento se haya cumplido la ley «debido al efecto muy significativo de limitaciones al alcance del trabajo de auditoría realizado».

Proyectos convertidos en papel mojado.

Los síndicos, encabezados por Joan Rosselló, denuncian la falta de gestión y critican que buena parte de los proyectos acaban siendo papel mojado. Por ejemplo, se plantea construir un centro deportivo y se le asigna un presupuesto, pero no hay terrenos para hacer este equipamiento ni se redacta el proyecto técnico.

Recuperar su esencia.

La Sindicatura también alertó hace varios días de importes recaudados que no se destinan a su objetivo, y el hecho de que la Aetib no disponga de los medios humanos, materiales y técnicos necesarios para llevar a cabo una gestión eficaz y eficiente de los fondos. El ITS nació con una finalidad muy clara –financiar proyectos de conservación y sostenibilidad para paliar el impacto del turismo– y es esencial respetar y recuperar su esencia. Y, evidentemente, ejecutar los proyectos que se han ido aprobando de forma eficaz.