Medidas para responder a la falta de vivienda en Baleares

Cuatro organizaciones profesionales que integran y representan los sectores de la construcción, la promoción, la arquitectura y la arquitectura técnica difundieron ayer un decálogo de medidas para dar respuesta a la emergencia habitacional en España. La primera actuación de esta hoja de ruta consiste en «incrementar la creación de todas las tipologías de vivienda: libres, asequibles y sociales, tanto en venta como en alquiler» porque se necesitan 220.000 viviendas anuales para equilibrar el mercado y evitar un déficit que puede superar los tres millones de pisos en 2039.

La Confederación Nacional de la Construcción, la Asociaciones de Promotores Constructores, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos y el Consejo General de la Arquitectura Técnica ven imprescindible disponer de suelo finalista, para lo que piden agilizar su transformación y gestión; unificar la normativa y mayor rapidez en la concesión de licencias; una fiscalidad adecuada con una financiación accesible; y establecer un marco eficaz de colaboración público-privada.

Rifirrafe hoteleros-alquiler vacacional

La publicación de este decálogo coincidió con un nuevo rifirrafe entre la Federación Hotelera de Mallorca y Habtur, la patronal de alquiler turístico. Los hoteleros acusaron al Govern de querer perpetuar el alquiler vacacional en los edificios plurifamiliares y desde Habtur calificaron a los empresarios de hostelería de ser los responsables del problema de la vivienda.

La primera demanda social en las Islas

La falta de vivienda -la primera demanda social de Balears hoy- no se resuelve con polémicas. El problema nos interpela y afecta a todos. Las medidas propuestas por las organizaciones profesionales de la construcción y la arquitectura, inspiradas en criterios técnicos, deberían ser valoradas. Seguir a la greña no resolverá el drama que afecta millares de familias en las Islas. Ha llegado el momento de actuar y no se pueden demorar las decisiones.