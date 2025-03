Hay que cambiar el modelo de Defensa europeo

En un tiempo en el que el aumento -o no-del gasto en Defensa está siendo objeto de debate por parte de todos los Gobiernos de la Unión Europea, tras el duro mensaje de Donald Trump de que EEUU no seguirá garantizando la seguridad en el viejo continente, debería replantearse el modelo a seguir. Es decir, Europa necesita ser fuerte desde el punto de vista militar, pero esta fortaleza no se consigue únicamente aumentando los presupuestos, sino unificando posturas entre todos los países que forman la UE. No es ningún secreto que algunas de las naciones son reticentes a la hora de potenciar el gasto militar y otras, en cambio, abogan por disparar los presupuestos. La visión global, con un nuevo modelo de defensa europea, que funcione a medio y largo plazo, es lo que realmente puede funcionar. Es cierto que los europeos, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, hace ochenta años, se despreocuparon por su seguridad porque sabían que los estadounidenses velaban por ellos. Ahora, con la llegada a la Casa Blanca del nuevo inquilino todo ha cambiado y ese cheque en blanco ya no sirve.

La sombra de la guerra. En cualquier caso, el kit de supervivencia que está publicitando la UE -a través de un vídeo bastante bochornoso, por cierto- se antoja realmente grotesco en unos momentos en los que la sombra de una guerra con Rusia, no deseada por nadie, cobra fuerza en palabras de muchos líderes europeos. Parece muy poco verosímil que Putin pretenda invadir más países fronterizos y que se lance a un conflicto abierto contra la OTAN, su enemigo tradicional. Justificar el aumento. Así pues, parece que en realidad una parte de los políticos están intentando meter el miedo de la guerra en la población como paso previo a unos presupuestos más potentes en Defensa, que obviamente llegarán en detrimento de otras partidas presupuestarias y de un aumento general de los impuestos.