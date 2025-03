El gravísimo caso del policía detenido por malos tratos

La detención de un policía local de Santanyí por parte de la Guardia Civil, acusado de un grave delito de malos tratos a su compañera sentimental, ha causado una gran indignación en aquella localidad y también en el resto de Mallorca. La mujer tuvo que ser atendida en un centro hospitalario con golpes en el rostro, una costilla rota y una fuerte contusión en la espalda, ya que además de ser golpeada fue arrojada contra una pared de su casa.

Se trata, sin duda, de un caso gravísimo y el Ajuntament de aquella localidad ha actuado con suma celeridad y nada más tener conocimiento de los hechos procedió a intervenir el arma del agente y a suspenderlo de sus funciones. La víctima, en un primer momento, cuando fue atendida por los médicos, refirió que se había caído de forma accidental por una escalera, pero una amiga que estaba con ella le contó a los facultativos la verdad. Poco después, se activó el protocolo Viogén y la Benemérita fue informada de inmediato de la agresión en el ámbito familiar.

No puede volver al trabajo

La lacra de las agresiones machistas no tiene fin y Balears, por desgracia, se encuentra a la cabeza a nivel nacional. Sin embargo, todavía es más grave que sea precisamente un representante de la ley el que es detenido por una paliza a su pareja. Así pues, no puede permitirse que este funcionario regrese a su puesto de trabajo hasta que no se haya dictado una resolución judicial. Y si es condenado, por supuesto, debe ser expulsado del Cuerpo.

La labor policial

En cualquier caso, el terrible asunto de Santanyí no puede enturbiar la gran labor policial en la lucha contra los malos tratos en el ámbito doméstico y familiar. Tanto la Guardia Civil, como la Policía Nacional y las locales luchan a destajo contra los maltratadores, con medios humanos y técnicos limitados.