PSIB-Vox, una alianza incomprensible

En una de sus frases más célebres, Charles de Gaulle, primer ministro de Francia entre 1944 y 1946, aseguró que había llegado a la conclusión de que «la política es demasiado seria para dejarla en manos de los políticos». Han pasado más de 80 años de la cita, pero su vigencia resulta incuestionable. El Parlament balear asistió ayer a un episodio que sólo permite recurrir al aforismo de De Gaulle. Vox aprobó una propuesta del PSIB que limita al máximo la maniobrabilidad presupuestaria del Govern de Prohens, que tendrá unos 400 millones menos para invertir.

Alianza

A este bloqueo gestado entre la izquierda y la extrema derecha cabe añadir complicaciones sustanciales para la ejecución de 300 millones de la ecotasa. Se trata de un misil a la línea de flotación del Ejecutivo, pero también de un daño difícilmente reparable a la ciudadanía. De hecho, se trata de un veto en toda regla a inversiones en transporte público, vivienda e infraestructuras. De hecho, el PSIB se podrá jactar de haber puesto a Prohens contra las cuerdas -es una evidencia- pero a un precio difícilmente justificable. Desde una perspectiva ideológica, su pacto con Vox (los socialistas lo niegan y los ultras lo admiten) no se sujeta y desde una óptica eminentemente política no es fácil poder argumentar que Balears, por ejemplo, no podrá realizar inversiones en vivienda asequible por el simple hecho de lanzar a la lona a Prohens.

Antisistema

Tampoco es fácil entender que en una sesión donde debía votarse la ley de polígonos se acaben aprobando propuestas que dinamitan las reglas presupuestarias de este año. De Vox y también de Manuela Cañadas se puede esperar cualquier cosa. Es un partido antisistema que al mismo tiempo se aprovecha del sistema. Pero al PSIB se le suponía algo más de altura. Su obligación, como cualquier otra formación de la oposición, es criticar, auditar y cuestionar la labor del Govern, pero otra cosa es volarlo todo por los aires por sistema. La política es algo serio.