El Ajuntament derribará en breve todas las obras ilegales que se han llevado a cabo en el nuevo poblado de Son Banya, que desde hace unas semanas está dirigido por ocho narcotraficantes que han construido una pista de 90 metros de largo por 20 de ancho, una rotonda, casetas de venta de drogas e incluso un barco. No hay duda de que Cort ha tomado la mejor decisión posible porque en ningún caso se puede permitir que los traficantes actúen con impunidad urbanística en un enclave que parece, en ocasiones, una auténtica selva, sin leyes y a merced de un grupo de delincuentes. Es cierto que este tipo de trámites administrativos llevan su tiempo, pero el consistorio ya ha decidido acabar sin miramientos con todo el caos urbanístico que reina en el gueto. Queda claro que es un aviso a navegantes y que implica que cualquier obra sin licencia, como ocurre en cualquier otro lugar de Palma, será castigada de inmediato. El problema, aquí, es que no se puede encontrar a los autores físicos y, en el remoto caso de que se pudiera implicar a alguno de los residentes en el poblado, es sabido que son insolventes, por lo que las multas no tendrían efecto.

El gasto en electricidad. Sólo en electricidad, durante 2024, el Ajuntament pagó 278.000 euros en facturas, a lo que hay que añadir los gastos del agua (que según algunas fuentes superan a los de la luz), el mantenimiento del poblado, la recogida de basuras y las intervenciones especiales. Una auténtica sangría a la que ahora se suma un festival de luces y focos para atraer clientes. Distintos enfoques. En cualquier caso, hay que matizar que acabar con Son Banya no se puede hacer únicamente desde el punto de vista policial. Hace falta que las Administraciones y los servicios sociales se impliquen y que el desalojo, anunciado desde hace años por distintos equipos de Gobierno de Cort, se complete.