Un matrimonio formado por Fernando Ortega, de 81 años, y Magdalena Aranda, de 76, estuvo a punto de ser desahuciado el pasado martes de su piso de alquiler de renta antigua, en la barriada palmesana del Camp Redó. El caso, que no es excepcional, es un auténtico drama porque la pareja de ancianos carece de recursos económicos y de consumarse la expulsión habría sido un desastre humanitario para ellos. La propiedad, por su parte, alega que adeudan una cantidad de dinero porque no asumen los gastos de las derramas de la finca, aunque un vecino abogado presente en el desahucio fallido sostuvo que no eran los inquilinos los que debían hacer frente a esa deuda. Durante el operativo del martes, según contaron los testigos, acudieron una comisión judicial, un cerrajero, el propietario de la vivienda y dos furgones de la Policía Nacional, que finalmente no tuvieron que intervenir. Según la versión de Fernando Ortega, el motivo del desahucio era que le habían dado por muerto, aunque en realidad se trataba de un error burocrático.

Familias vulnerables. Lo más sobrecogedor de este caso es que se trata de una familia especialmente vulnerable, que quedaría fuera del enloquecido mercado inmobiliario mallorquín si pierden su casa de renta antigua, y sin posibilidad alguna de acceder a una vivienda digna porque el matrimonio carece de medios suficientes para superar un golpe tan duro. Renta antigua. En este sentido, en los últimos años han sido muchos los ancianos que, poco a poco, han sido desalojados de sus viviendas de toda la vida, en muchas ocasiones pagando una renta antigua. La policía ha constatado que en algunos casos los veteranos inquilinos fueron engañados para que salieran de sus casas antes de que el edificio fuera remodelado o reconstruido. Posteriormente, estas viviendas han vuelto al mercado inmobiliario con precios actualizados. En ocasiones, la codicia no tiene límites.