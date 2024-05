En una sentencia histórica, la Audiencia Provincial de Palma ha condenado a un total de 138 años de cárcel a los cuatro procesados por una violación grupal a una menor tutelada de 15 años de edad. Se trata de un fallo durísimo y ejemplar que todavía no es firme, ya que las partes pueden recurrirla ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB). Sea como fuere, el fallo del tribunal también fija indemnizaciones considerables para la víctima, que durante el juicio llegó a declarar que se encontraba peor ahora que hace ocho años, cuando tuvo lugar la brutal violación. No se trata de la primera manada juzgada en Palma, ya que hay que recordar que también se registró un ataque sexual grupal en la barriada de ‘Corea’, aunque en aquella ocasión la mayoría de implicados eran menores y las penas fueron sustancialmente más leves. Los cuatro condenados ahora por la violación del Polígon de Llevant han mantenido en el juicio su inocencia y alguno de ellos llegó a declarar que no estaba en el piso cuando ocurrieron los hechos. Sin embargo, al víctima los reconoció a todos.

La lacra de las violaciones La sentencia llega en un momento en el que las agresiones sexuales se están disparando en Mallorca. Muchos expertos alertan de que el acceso indiscriminado al porno duro en internet está confundiendo a muchos menores y jóvenes, que luego adoptan conductas sexuales violentas porque han normalizado esos comportamientos que ven en la red. Abuso de drogas Con todo, internet no es la única causa de este preocupante repunte de las violaciones. El abuso de las sustancias estupefacientes, según la policía, tiene relación en algunos casos con ataques libidinosos. En cualquier caso, la durísima sentencia es un aviso a navegantes muy necesario para atajar esta lacra de humillaciones y agresiones a menores y mujeres.