Imagino un 2049 diferente al que imaginó Denis Villeneuve en su Blade Runner. La humanidad ha encontrado la solución a todos sus males: el Gran Algoritmo. Esta ‘Big A.I.’ tiene todas las respuestas. Con su capacidad de procesamiento infinita y su lógica inquebrantable, Big A.I. ha creado un mundo donde no hay errores, ni sorpresas, donde no hay necesidad de que los humanos tomen decisiones. ¿Elecciones políticas? Una reliquia del pasado. Big A.I. analiza datos en tiempo real para designar a los mejores líderes. ¿Conflictos emocionales? Big A.I. se asegura de que todos los seres humanos se sientan satisfechos con la vida que les ha sido asignada. La economía es un modelo de eficiencia. Con la eliminación de la ambición humana, Big A.I. ha redistribuido los recursos para maximizar la utilidad global. La cultura ha florecido bajo la supervisión de Big A.I. Todos los artistas ya tienen claro qué es y qué no es arte. La originalidad es un término anticuado. Las nuevas obras responden a patrones y fórmulas que satisfacen nuestra necesidad de dolor y belleza. ¿Y qué pasa con ese animal extraño, escurridizo, llamado libertad? Esa palabra que tantos conflictos alentó ha dejado de tener sentido. ¿Para qué se necesita libertad si se tienen certezas?