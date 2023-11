El techo de gasto, primer paso para iniciar la tramitación y aprobación de los Presupuestos autonómicos, se volverá a debatir y votar en el pleno del Parlament de mañana. Fue rechazado el 17 de octubre, cuando Vox sumó su voto negativo a la oposición -PSIB-PSOE, Més per Mallorca y per Menorca, y Podemos- y abrió una crisis con el PP balear por los criterios para la aplicación de la libre elección de lengua en los diferentes niveles educativos. El PP y Vox alcanzaron este pasado viernes un acuerdo sobre esta cuestión, que ha suscitado, no obstante, una viva controversia con la comunidad educativa, por los rechazos y la incertidumbre que genera. Este entendimiento, que se ha cobrado la salida del diputado menorquín del grupo parlamentario de Santiago Abascal, desencalla la crisis al facilitar la aprobación del techo de gasto. Al mismo tiempo, arranca el largo trámite, con enmiendas, debate en ponencia, comisiones y sesiones plenarias para que el Govern Prohens apruebe su primera Ley de Presupuestos.

Más de 7.000 millones de euros El vicepresidente y conseller de Economía y Hacienda, Antoni Costa, ya ha elaborado el proyecto de las cuentas autonómicas para el próximo año, con una cifra global que supera los 7.000 millones de euros. Es la ley más importante para cada gobierno, al fijar la hoja de ruta, las actuaciones e inversiones a ejecutar. Concreción de medidas y actuaciones En el debate de investidura, Marga Prohens anunció la reducción de varios impuestos autonómicos –rebaja del IRPF, eliminación de Sucesiones y Donaciones entre padres e hijos, nietos y abuelos–; un plan de familias y apoyo a la maternidad, gratuidad de la educación 0-3 años, medidas para el acceso a la vivienda, un plan contra la okupación, una ley de simplificación administrativa, una ley de industrias culturales; un plan de ciencia, tecnología e innovación y también la ley balear de Costas. Con la Ley de Presupuestos del 2024 se conocerá el alcance y concreción de estas iniciativas.