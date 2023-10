Los datos de pobreza no se reducen en Balears, a pesar de la mejora en el empleo y del crecimiento económico por el aumento de los ingresos turísticos. Más de 250.000 personas se hallan en situación de pobreza o de exclusión social en el archipiélago, según las conclusiones del informe L’estat de la pobresa a les Illes Balears 2023, redactado por la Xarxa per a la inclusió social EAPN-Illes Balears que acaba de ser presentado en el Parlament por Xavier Torrens y Andreu Grimalt, presidente y director técnico, respectivamente de esta entidad en las Islas. De estas 250.000 personas, 65.000 se encuentran en condiciones más difíciles, de privación material y de precariedad social severa, al no tener garantizado el acceso, al menos, a siete de los doce conceptos de consumo básico definidos por la Unión Europea. Una realidad inmediata que nos interpela a todos, tanto a los ciudadanos como a las instituciones, y que es calificada de «alarmante» por los redactores de este estudio.

Aumento del coste de la vida Estamos conviviendo con un 21,5 por cien de la población de Balears que sufre problemas sociales y económicos. Es cierto que las Islas son la octava autonomía con una menor tasa de pobreza, pero la situación continúa siendo muy preocupante por el gran número de personas y familias con dificultades para llegar a final de mes por el aumento del coste de la vida. Según el indicador AROPE, la renta media en Balears es de 12.451 euros, situada por debajo de la media de España, que es de 13.008 euros. Mantener las redes de ayuda social Reducir el riesgo de empobrecimiento constituye un reto para las administraciones y las entidades de Balears que trabajan para erradicar la pobreza, la precariedad y la exclusión social. Entre las medidas a aplicar sobresale garantizar el acceso a una vivienda digna y a precio asequible, aplicar reformas fiscales, y mantener la redes de ayuda social, financiadas con recursos públicos, que son necesarias para la dignidad de 100.000 personas en Balears.