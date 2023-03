La licitación de los viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) para el nuevo periodo 2023-2024 estará dotado con 300 millones de euros, un 14 por cien más que el anterior contrato, lo que permitirá ampliar las plazas hasta 900.000, 70.000 más que en la campaña precedente. Entre las novedades, sobresale el aumento del precio de los paquetes, que pasará de 23,50 a 25 euros por usuario y día en régimen de pensión completa, tras la reiteradas quejas de hoteleros y agencias de viajes al no cubrir costes. Este incremento no satisface las demandas de los empresarios, que habían reclamado al Gobierno una subida mayor por el encarecimiento que provoca la inflación y la aplicación del convenio de hostelería. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que gestiona los viajes para las personas mayores, ya había advertido que, en ningún caso, el incremento iba a ser superior al 8,5 por cien del aumento de las pensiones aprobado a principios de año.

Precios que provocaban pérdidas.



Estos bajos precios han provocado que Balears haya quedado, durante esta temporada baja, sin gran parte del turismo del Imserso porque hoteleros de Mallorca, Menorca y Eivissa renunciaron tras denunciar que la aportación del Ministerio de Derechos Sociales, además de no cubrir los gastos, provoca pérdidas. Las 180.000 plazas asignadas por el Imserso a Balears no se han comercializado este invierno al no haber hoteles que abriesen sus puertas.

Valorar la nueva licitación.



La novedad consiste en el aumento de la oferta para realizar circuitos culturales y turismo de naturaleza por España, aunque los destinos de sol y playa siguen suponiendo el 75 por cien de los destinos. También se incluirán ciudades europeas. Habrá que valorar el resultado de la nueva licitación para Balears y, sobre todo, la respuesta de los hoteleros del Archipiélago al incremento de 1,50 euros por usuario y día con todos los servicios y pensión completa.