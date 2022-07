El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, afirma, en una amplia entrevista concedida a Ultima Hora, que «el compromiso del Gobierno con Baleares es indiscutible» y pone como ejemplo el aumento del 25 por ciento en la financiación que recibirá el Govern para los Presupuestos autonómicos del 2023. Alude Bolaños a dos cuestiones relevantes, que marcan la agenda política de Balears: la gratuidad de los viajes de Renfe, que no benefician a las Islas, al carecer de esta red ferroviaria; y la parte fiscal prevista en el Régimen Especial que fue aprobado por el Consejo de Ministros en febrero de 2019, pero que aún no se han desarrollado ni se aplica. Explica el ministro que «cada medida se adapta a las necesidades de cada territorio y ahí es sumamente importante mantener una buena sintonía, algo que en este caso podemos decir es ejemplar». La buena relación entre el Govern Armengol y el de Pedro Sánchez ha dado como resultado que los recursos destinados a Balears hayan crecido un 54 por ciento respecto a los últimos cinco años del Gobierno Rajoy, destaca Félix Bolaños, pero no desvela cómo compensará el Gobierno Sánchez la exclusión de las Islas de los bonos gratuitos para las rutas de Renfe.

Bonos gratuitos para los autobuses Teniendo en cuenta la singularidad de Baleares, cabe pedir al Ejecutivo unas medidas específicas para subvencionar el transporte público en el Archipiélago. Carecemos de trenes de Renfe pero contamos con servicio de autobuses en cada isla, de manera que los usuarios han de beneficiarse con bonos gratuitos similares a los que paga el Estado en la Península. La parte fiscal del REB, pendiente La «fórmula de consenso en el Parlamento» que invoca Bolaños para que empiece a aplicarse la parte fiscal del Régimen Especial debe ser interpretada como la voluntad política para concretar las medidas. Corresponde al Gobierno determinar su cuantía e incluirlas en los próximos Presupuestos Generales del Estado.