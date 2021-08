La campaña de viajes del Imserso para la temporada 2021-2022, que debía empezar en octubre, ha quedado suspendida tras conceder el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales las medidas cautelares solicitadas por la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec) y ha dado un plazo de cinco días al Instituto de Mayores y Servicios Sociales para la presentación de alegaciones. Con este proceso judicial se retrasa la puesta en marcha de estos viajes, que el año 2020 se suspendieron por la COVID-19. El 5 de agosto se tenían que abrir las ofertas para adjudicar esta campaña. Al no haber concluido la campaña de vacunación y no estar controlada la pandemia, se exigen a las empresas licitadoras severas medidas y controles para evitar los contagios.

Actualización de la convocatoria.

No son estas restricciones lo que motiva el desacuerdo de la patronal de alojamiento, sino las condiciones que impone el Imserso. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) solicita al Ministerio de Derechos Sociales la modificación de la convocatoria. Afirma que «solicitamos desde hace años que los pliegos sean actualizados» y denuncia que los precios del programa están muy por debajo de los costes. El Imserso exigía que los alojamientos turísticos ofreciesen por 20 euros la noche servicios de alojamiento, desayuno, almuerzo, cena, agua y vino en las comidas, animación y servicio médico en hoteles de 4 estrellas. «Es completamente inasumible», declara Jorge Marichal, presidente de CEHAT.

Pactar las condiciones.

Estos viajes no pueden ser soportados a base de pérdidas para los hoteleros. Su organización ha de ser fruto del acuerdo con las empresas del sector, que también reclama que se otorgue mayor puntuación a la oferta con más calidad. El Imserso debe revisar las condiciones con las empresas de alojamiento para cerrar un pacto y no demorar el programa 2021-2022.