El insólito reencuentro de un mallorquín con sus amigos: reaparece como un náufrago en la playa tras volver de Australia

Sergio Castuera, un joven mallorquín que llevaba un año viviendo y trabajando en Australia, ha protagonizado uno de los reencuentros más originales y comentados de los últimos meses. Decidió volver por sorpresa a la Isla y apareció en la playa de Portals Nous como si fuera un auténtico náufrago: saliendo del mar, con una peluca, un hueso en la mano y la ropa rota. El vídeo del momento, compartido en Instagram, ha tenido una gran acogida y ya ha sido visto por miles de personas.

La reacción de sus amigos fue de absoluto desconcierto al principio, ya que apareció corriendo y robando la botella de agua a otro bañista que se encontraba frente a ellos. Hasta que reconocieron a Sergio bajo su «disfraz» improvisado, una vez se 'soltó' la melena. Entre carcajadas, gritos de incredulidad y abrazos sinceros, el grupo celebró el regreso del joven, que llevaba meses fuera del país. El toque teatral de la escena, inesperado y muy cómico, convirtió el momento en algo inolvidable.

Los comentarios en redes no se han hecho esperar. Muchos usuarios han comparado a Sergio con el actor Pablo Chiapella en su papel de Amador en La que se avecina, especialmente en aquel episodio donde «se va al bosque» para que no lo atrape la policía. Una comparación que ha generado aún más risas, pero que no ha restado un ápice de ternura al momento.

Aunque el vídeo destaca por su humor, el mensaje que ha calado entre los espectadores es otro: el valor de la amistad y la emoción del regreso. «Se nota que sus amigos lo han echado de menos», se puede leer en varios comentarios. La historia de Sergio es, además, reflejo de una realidad compartida por muchos jóvenes españoles que, como él, se han visto obligados a buscar oportunidades laborales en el extranjero.

Este reencuentro, sencillo pero lleno de significado, ha tocado la fibra a quienes lo han visto. Y aunque haya sido envuelto en una puesta en escena digna de serie, deja claro que volver a casa —y a los amigos de siempre— es una de las cosas más valiosas que existen.