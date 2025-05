Una influencer afirma «que ha sido drogada» en una fiesta en Mallorca

Una influencer austriaca ha denunciado en redes que ha sido «drogada y robada» durante una fiesta en Mallorca. La joven ha compartido un vídeo en Instagram en el que ha relatado su experiencia con sus seguidores, señalando que «se trata de algo serio, que pasó recientemente y que toda mujer necesita escuchar».

Todo sucedió durante el fin de semana pasado, cuando fue a una fiesta con un amiga en la isla. «Estuvimos allí durante unas tres horas, tomamos tres copas de vino y en ningún momento las perdimos de vista», ha explicado en el vídeo Vanessa. La influencer ha relatado que empezaron a sentirse indispuestas de repente y que no entendía qué le estaba pasando. «No podía caminar correctamente, vomité varias veces y me desmayé por completo».

La joven ha manifestado que perdió la memoria y que no recordaba nada de lo que había pasado, por lo que fue entonces cuando supo que algo no iba bien. «Fui al médico al día siguiente y me dijo que alguien había introducido drogas en la bebida que tomamos. Además me robaron una pulsera de Cartier y me quitaron la tarjeta SIM del teléfono. Además, yo creo que los que nos hicieron eso tenían intenciones mucho peores con nosotras».

La pareja de Vanessa, Luca, y un amigo suyo estaban cerca de ellas y enseguida notaron que algo no estaba bien, por lo que las llevaron a su casa para cuidarlas y que estuvieran seguras. «Todavía estoy en shock con todo esto».

Por último, la joven austriaca ha afirmado que ha compartido esta historia «porque quiero que todas las mujeres se mantengan alerta. No confíes ciegamente en nadie. Nunca dejes tu bebida desatendida. Algo mucho peor podría habernos pasado esa noche. Por favor tómate esto en serio».