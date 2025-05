Despedida de soltero a lo grande: 'secuestran' un vuelo a Mallorca y lo transforman en un bingo

Un vídeo grabado a bordo de un vuelo con destino a Mallorca ha revolucionado las redes sociales, y no precisamente por un incidente inesperado, sino por una celebración que ha dejado a todos boquiabiertos: un grupo de jóvenes murcianos convirtió un trayecto aéreo rutinario en una entretenida y participativa partida de bingo a 10.000 metros de altura.

Las despedidas de soltero se han convertido en una escena recurrente en todo el país, lo que ha llevado a ciudades como Sevilla, Málaga y Platja D'Aro a imponer sanciones ante las celebraciones descontroladas, limitando actividades como transitar en ropa interior o usar complementos sexuales en público. Algunas de estas ciudades han llegado a imponer multas de hasta 1.500 euros para controlar el desmadre y preservar el orden público. Sin embargo, en este caso, la iniciativa fue tan creativa y divertida que resultó ser un respiro de alegría para los pasajeros.

La historia comenzó a bordear el fenómeno viral cuando un grupo de jóvenes murcianos, durante un vuelo operado por Ryanair, sorprendió al resto de los pasajeros al improvisar una partida de bingo en pleno vuelo. En el vídeo, grabado por la usuaria 12chimes y compartido en TikTok, se puede ver cómo los jóvenes reparten cartones entre los viajeros y uno de ellos, con gran entusiasmo, se convierte en el maestro de ceremonias. Entre bromas y risas, va cantando los números y haciendo alusiones a una supuesta «ABV», un juego ficticio que ganó rápidamente la atención de todos.

El organizador del bingo, en un momento cómico, explicó que su intención era reivindicar el bingo como un juego tradicional «que se estaba perdiendo en España». El colofón al evento llegó con un premio muy especial: la primera línea fue recompensada con una empanadilla casera, preparada por la madre del organizador. Curiosamente, el ganador resultó ser un pasajero de habla inglesa, quien, entre risas, se unió a la partida sin dudarlo.

El vídeo se llenó rápidamente de comentarios celebrando la originalidad del momento y, en su mayoría, los internautas aplaudieron la actitud divertida y sana del grupo. «Simplemente viva Murcia y Los Alcázares», «Si España no existiera, habría que inventarla» o «Qué fácil es hacer feliz a la gente» son solo algunos de los mensajes que destacaron en la publicación. Además, uno de los participantes se identificó en los comentarios: «Jajajajajaja somos nosotros». A este espíritu divertido se sumó el comentario de 12chimes: «Spain is different y Murcia ya ni te cuento».

Este bingo aéreo se ha convertido en una de esas iniciativas que, lejos de ser molestas, logran sacar una sonrisa y recordarnos lo fácil que es contagiar alegría en cualquier momento, incluso a 10.000 metros de altura.