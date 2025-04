Una nutricionista desvela el secreto de Ibai Llanos para conseguir adelgazar 30 kilos: «Tienes que cambiar tú»

El popular streamer y creador de contenido vasco Ibai Llanos ha sorprendido a sus seguidores tras anunciar que ha perdido 30 kilos como parte de un profundo cambio de vida enfocado en su salud. Conocido por su naturalidad y cercanía en redes sociales, Ibai ha compartido abiertamente cómo este proceso ha mejorado su calidad de vida, desde poder atarse los cordones sin dificultad hasta dormir sin necesidad de una mascarilla. «No he hecho este cambio por estética. Lo he hecho por salud», afirmaba hace unos meses en uno de sus vídeos.

Ante este ejemplo inspirador, la nutricionista Alejandra Piñeiro ha querido aportar su visión profesional sobre lo que realmente hay detrás de este tipo de transformaciones. Para ella, el secreto no está únicamente en la dieta o el ejercicio, sino en algo mucho más profundo: la identidad personal. «Para perder peso para siempre no tienes que cambiar solo tus acciones, tienes que cambiar tú», afirma con rotundidad. Piñeiro insiste en que la salud no empieza en el plato, sino en la mente. «Es un proceso mental que se cultiva poco a poco. Si terminas una dieta siendo la misma persona con las mismas creencias, probablemente recuperarás el peso perdido. Es necesario replantearse cómo te relacionas con la comida, con tu cuerpo y contigo mismo», explica la experta. La evolución de Ibai es un claro ejemplo de este enfoque integral. Él mismo ha compartido que ha sido un camino de conciencia y esfuerzo constante. «Salud es tenerlo en la cabeza y poco a poco, mentalmente, ir trabajándolo», ha declarado, subrayando que lo importante no es tanto perder kilos como ganar bienestar y autonomía. #mentalidad #ibai #transformacion #nutricion ♬ sonido original - FITténtalo | Nutricionista @fittentalo Si estás tratando de perder peso ya deberías saber esto… 👉🏻 El cambio de @Ibai está siendo impresionante, eso es un hecho. Y tú puedes conseguir lo mismo si entiendes la clave de su transformación. Y no, lo que está consiguiendo no es porque tenga mucho dinero, porque se haya pagado al mejor entrenador o porque le hayan pautado un dieta milagrosa… Así que si quieres un cambio real, deja de buscar el camino fácil y rápido. Porque, spoiler, ese solo te llevará de nuevo a la casilla de inicio. Si quieres saber cómo cambiar igual que ha hecho Ibai para perder peso y no recuperarlo, sígueme que aquí hablamos justo de eso ✨🚀 ¿Te gustaría conseguir una transformación como la de Ibai? #perderpeso Para quienes buscan resultados duraderos, Alejandra Piñeiro recomienda no enfocarse únicamente en lo físico, sino también en transformar la mentalidad y las prioridades. «Cuando cambias tu forma de pensar, todo empieza a alinearse. No se trata de sumar hábitos temporales, sino de convertirte en una nueva versión de ti mismo», concluye.