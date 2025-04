La emotiva despedida de un argentino a su abuela antes de mudarse a Mallorca que conmueve al mundo

Un joven argentino ha publicado un vídeo en redes, en el que aparece despidiéndose de su abuela antes de emigrar a Mallorca para trabajar. La escena, que dura apenas unos minutos, ha logrado viralizarse y emocionar a millones de internautas, que han comentado lo emotiva que resulta la despedida entre ambos. Solamente en TikTok, el post acumula más de 13 millones de 'likes' y 130 millones de reproducciones.

«El domingo ya me voy a España. Me voy muchos meses. ¿Me vas a esperar?, le dice Gianluca Pugliese, el autor del conmovedor vídeo. Su abuela le pregunta por qué se va y éste le dice que se va para trabajar. «Espero volver a verte, si Dios me da vida», señala la mujer. «Me voy a trabajar de lo que sea, a hacer plata (dinero), este país no da para más», indica Gianluca. «Te voy a extrañar», afirma su abuela, visiblemente emocionada.

«Lo grabé solo para tenerlo de recuerdo. No pensaba subirlo, pero creo que muestra exactamente cómo me siento hoy: con miedo, tristeza, felicidad, ansiedad, con incertidumbre de qué será de mi futuro. Pero también sabiendo que crecer significa salir de la zona de confort. Lo único que espero es poder volver a darte un beso y un abrazo.

«Lo grabé solo para tenerlo de recuerdo. No pensaba subirlo, pero creo que muestra exactamente cómo me siento hoy: con miedo, tristeza, felicidad, ansioso, con incertidumbre de qué será de mi futuro. Pero también sabiendo que crecer significa salir de la zona de confort. Lo único que espero es poder volver a darte un beso y un abrazo», ha explicado en joven en sus redes.

En una entrevista con La Nación, Pugliese ha afirmado que se instalará en la isla para seguir con su carrera de modelo, aparte de buscar algún empleo extra. Además, ha señalado que «cada vez que pueda», intentará volver a Argentina para visitar a su familia y en especial, a su abuela.