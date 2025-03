Las redes le piden a Broncano que rectifique y atienda a la problemática de la vivienda en Mallorca: «Merecen una segunda oportunidad»

La vivienda y su gran encarecimiento en los últimos años se trata, posiblemente, de una de las problemáticas que más afecta a los mallorquines hoy en día. Tanto es así que un grupo de personas pertenecientes al grupo Banc dels Temps de Sencelles, que además organizaron las macroprotestas que se celebraron el año pasado sobre esta situación, se han desplazado hasta Madrid para asistir en directo al programa de La Revuelta para intentar dar visibilidad a este problema durante la sección en la que pasan el micrófono al público.

Y es que, a pesar de que durante el programa se habló largo y tendido sobre la vivienda en Mallorca, finalmente no salió nada durante la emisión en televisión del mismo, como si nunca hubiera existido. Ahora, varios usuarios en redes sociales recriminan esta decisión y señalan la importancia de dar espacio a esta reivindicación en programas de gran difusión.

Uno de los comentarios más sonados en este aspecto no ha sido otro que el vertido por Borja Kruzelaegi, profesor de ESO y en la UIB que además es el coordinador general de Sumar en las Islas Baleares. «En Mallorca nos hemos quedado tan de piedra como la Dama de Elche. La gente de @BDTSencelles merece una segunda oportunidad en @LaRevuelta_TVE», reza el mensaje, haciendo referencia a que se prefirió dar el protagonismo a una reivindicación para devolver a la Dama de Elche a su ciudad. Así, con un comentario que roza la comedia, la ironía y el activismo, Kruzelaegi termina con una advertencia para el presentador: «Broncano, invoca el art. 47 de la Constitución o por aquí no vuelvas. 😜»

El coordinador de Sumar no ha sido el único que ha comentado esta situación. Varios usuarios en redes también han querido alzar la voz y reprender al programa por la decisión de no emitir un debate con una de las problemáticas más graves de la isla en el centro. «Claro, todos sabemos que la Dama de Elche tiene problemas con la vivienda. Por eso la prioriza», ironiza el usuario Joan Tur en X, mientras que la internauta Ani Tous manda un mensaje directo al perfil de La Revuelta: «¿Esto que pasa en Mallorca no os interesa ponerlo?».