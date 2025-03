Los tiktokers Juan Pérez y Pablo Vera han dejado a sus seguidores sin palabras con su último reto. Los creadores de contenido han sorprendido a sus fans con un emocionante desafío en Mallorca. Ambos, conocidos por su amor por los viajes y la aventura, idearon un juego en el que escondieron un sobre con un viaje sorpresa por Europa para dos personas en varias ciudades de España, entre ellas Palma.

Tal y como anunciaron en sus cuentas en redes sociales, del 2 al 6 de marzo, los dos jóvenes han visitado Murcia, Valencia y Palma para llevar a cabo su último reto: regalas viajes dobles por Europa. La dinámica consistió en publicar una serie de pistas a través de sus cuentas de TikTok e Instagram, llevando a los participantes a diferentes puntos de la isla. «Queremos darles la oportunidad de vivir una experiencia única y viajar como nosotros lo hacemos», explicaron en un video publicado antes de comenzar la búsqueda.

Además, animaron a sus seguidores a unirse al reto, asegurando que este tipo de iniciativas eran una forma de agradecer el apoyo que reciben diariamente en las redes sociales. Sobre las pista que han ido dando, se ha podido ver a los influencers en la zona de Canamunt, visitando la Catedral de Mallorca, probando la ensaimada y, según publicaron ellos mismos, la «pista definitiva», está en la plaza Bisbe Berenguer de Palau.

Sobre el sobre, que contenía no solo un pasaje gratis para un destino exclusivo, todavía no se sabe quién lo ha encontrado o si todavía sigue escondido. Este tipo de sorpresas no es nuevo para los tiktokers, quienes constantemente buscan formas creativas de conectar con su audiencia y generar contenido de calidad.

La acción, además, ha servido para mostrar Mallorca, al poner en valor sus hermosos paisajes, cultura y gastronomía. De hecho, entre los vídeos que han publicado de su paso por la Isla, uno de los más comentados ha sido la degustación de la ensaimada en el emblemático Can Joan de s'Aigo.