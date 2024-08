Surrealista como poco. Debido a que debían pagar una comida en un restaurante que no habían pedido, dos residentes de habla alemana que viven en Mallorca se vieron obligados a abonar la cuenta bajo supervisión policial. «Si no lo hacéis así, será un delito penal», les habría amenazado uno de los agentes. Hanne Holze y Friedrich Panizza, la pareja protagonista de esta historia, conviven desde hace muchos años y es conocida, entre otras cosas, por su museo del sacacorchos de Vilafranca.

El sábado hicieron una parada en el restaurante de un hotel de Cala Millor a la hora de comer. «Entre otras cosas, pedimos un plato de chipirones, que figuraba en el menú a un precio de 14 euros», ha indicado Panizza. «Suelen ser fritos en harina». Para su sorpresa, el camarero les trajo uno grande frito con cebolla. «Le dijimos a la camarera que habíamos pedido chipirones y no calamares grandes. Nos explicó entonces que en este restaurante no se sirven rebozados en harina, sino como ejemplares adultos que parecen calamares, es decir, calmares».

Después de que los dos comensales le explicaran de nuevo que no habían pedido ese plato y que no querían comerlo, la camarera se marchó. «Entonces nos hartamos y pedimos la cuenta». Enseguida les presentaron la cuenta, aunque a un precio de 14 euros, incluidas las patatas fritas que habían rechazado y, por tanto, no habían consumido. Por lo que se negaron a pagar. El gerente del restaurante se acercó entonces a la mesa donde estaba la pareja y les pidió que abonaran inmediatamente la cuenta, pero ellos se negaron. «El hombre desapareció entonces y no pasó nada durante unos minutos», ha relatado Panizza. De repente, el encargado volvió a aparecer con dos policías locales. Estos señalaron que tenían que pagar , o de lo contrario se enfrentarían a cargos penales.

«Explicamos la situación a los policías, que volvieron a consultar con el director. Y entonces llegó la bomba». Y es que al parecer, uno de los agentes afirmó a la pareja que el dueño del local tenía derecho a preparar y nombrar su comida como quisiera. Panizza y Holze pidieron entonces la hoja de reclamaciones, pero el encargado les dijo que no se la daría hasta que pagaran. «Al final, pagamos la comida. No se trata de los pocos euros, sino de la impertinencia y la arbitrariedad de que fuimos objeto». Éstos ya han presentado una reclamación de protección de los consumidores ante el Consell.

Lo que dicen la policía y la dirección del restaurante

La policía local de Cala Millor ha confirmado el incidente a Mallorca Magazin, pero no considera que el procedimiento sea excesivo. «Si alguien no paga su comida, se le pueden exigir responsabilidades», ha señalado un funcionario. El hecho de que los «responsables» devolvieran la comida que no habían pedido no tiene nada que ver. «Entonces tienen que ponerse en contacto con la autoridad de protección de los consumidores de Palma y presentar una denuncia», ha explicado el agente.

El gerente del restaurante también ha respondido a la consulta de MM. «Nos esforzamos por cumplir todos los deseos de nuestros clientes, pero en este caso no fue posible. Al parecer, no habían leído atentamente el menú. Los chipirones se preparan de la misma forma que en la traducción alemana del menú. Es evidente que no lo entendieron. Se parecen a los calamares cuando están completamente desarrollados. Pero son mucho más tiernos», ha indicado el gerente. En su opinión, el hecho de que Panizza y él no pudieran llegar a un acuerdo pacífico se debió al «comportamiento poco inteligente y a veces grosero» del comensal. «Muchos clientes de las mesas vecinas ya se habían dado cuenta de que no había forma de calmar al hombre. Cuando llegó la policía, estaba haciendo fotos y filmando con su teléfono móvil. Ya no era posible llegar a un acuerdo».