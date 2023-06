La verdad ha salido a la luz gracias a las redes sociales. Una madre, Antonella, compartió lo que creía que era la imagen de su bebé en el vientre fruto de una ecografía 5D, según recoge New York Post. Al ver la publicación, casualmente otra madre comentó alterada que creía tener esa misma imagen, supuestamente, como si se tratara de su propio hijo.

Tras comunicarse más profundamente concluyeron que se trataba de la misma imagen. Poco más tarde, otra mujer se sumó a la publicación para denunciar que ella también tenía la misma imagen.

Todas se dieron cuenta entonces que habían acudido a la misma clínica privada en la provincia de Formosa, Argentina, aunque no se publicó el nombre del centro sanitario, decidieron realizar una búsqueda en internet para encontrar a más madres afectadas por esta presunta estafa tras hacerse una ecografía 5D para conocer la cara de su bebé y descartar posibles problemas en su gestación.

«Por ahora somos tres mamás estafadas por una clínica con una imagen de un bebé que no es nuestro», escribió Antonella con las imágenes entregadas por la clínica. «Ni que decir tiene que, junto a eso, nos cobraron mucho dinero. Actualmente estamos buscando a más madres con el mismo escáner para que se presenten», explicó.

Por ahora somos 3 mamás a las que una Clinica ESTAFÓ con una foto de un bebé que no es el nuestro, está de más decir que encima que cobran carísimo uno se va ilusionado por ver a su bebé y tener un lindo recuerdo. Estamos en busca de más mamás con el mismo bebé🥺 pic.twitter.com/yKFq2neE0A — 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚🤍 (@RoglanAntonella) June 19, 2023

Esa publicación ya se hizo viral y decenas de mujeres afectadas por la misma presunta estafa se han unido al reclamo y planean denunciar a la clínica ante la Justicia. «Creo que tengo literalmente la misma foto, tomada en 2017. Es más, en un momento de rabia, fui a reclamar porque no se dieron cuenta de que mi hija tenía síndrome de Down», señaló una madre con indignación.

Otra afectada recordó que «cuando quise hacerme una ecografía el chico que me atendió me dijo que no me la hiciera porque es tirar el dinero porque la máquina crea una imagen automática y son casi todas iguales. Me enseñó otras ecografías y todas eran idénticas».