La creatividad de David Muñoz en los fogones es imparable. El cocinero madrileño y estrella Michelin viajó ha viajado recientemente a Japón donde probó una especialidad local: el semen y, ahora, estudia cómo introducirlo en sus platos. Según el marido de Cristina Pedroche, se trata de una ingrediente «indescriptible» para el paladar que, según sus propias palabras le hizo «volar la la cabeza».

Aunque puede parecer una locura, en concreto el chef se refiere al esperma de pez globo, o lecha, denominado shirako, que se consume frito o cocinado con una salsa en la capital nipona. Se pueden encontrar ahí platos de lecha del bacalao, del pulpo o del rape además del de pez globo. El que probó Muñoz es la brasa del restaurante Hakkoku, la barra de sushi del chef Hiroyuki Sato.

Esta no es la primera vez que el cocinero comparte en redes sus experiencias gustativas relativas al liquido seminal. En 2017, ya había probado la lecha de pulpo: «Es el primer semen que pruebo y me ha encantado. No será el último», aseguró antaño. El dueño de DiverXO, el restaurante situado en el barrio de Chamartín en Madrid, revalidó el título de «mejor cocinero del mundo» al encabezar el Top 100 mundial de The Best Chef Awards 2022, posición que ya había alcanzado en 2021.

Y es que el marido de Pedroche no es el único chef español que utiliza este producto, Ferran Adrià ya causó sensación cuando, en 2008, contó que usaba semen de caballa en el Bulli. A pesar de ello, el nuevo ingrediente del chef ha dado mucho que hablar y lo han convertido en tendencia en Twitter durante las últimas horas.

Como suele ser costumbre, los usuarios han tirado de humor y han llenado las redes de memes con la última «genialidad» del chef.