Como dice el refrán: «Es de bien nacidos ser agradecidos». Bien los sabe David Bisbal que si algo ha aprendido durante sus más de veinte años sobre los escenarios es que se debe a su público. Después de millones de reproducciones y cientos de memes, el cantante ha salido a dar las gracias por el cariño recibido tras viralizarse en las redes sociales su ya famosa frase.

«Bueno, ¿cómo están las máquinas? Lo primero de todo», comenzaba el artista en un vídeo publicado en su perfil de TikTok. Bisbal no ha ocultado su sorpresa por el éxito del vídeo que rápidamente se ha compartido en las redes y que ya ha salido por la boca de muchos en los últimos días. «Sobre todo a aquellas personas que han hecho memes con este saludo que, sinceramente, me salió de corazón. Gracias. Me he partido de risa con un montón de ellos. Así que nada, un abrazo muy fuerte. Os quiero a todos», ha dicho el cantante almeriense en sus redes sociales.

Todo empezó con un breve vídeo durante la celebración de #LOS40PrimaveraPop en el Wizink Center de Madrid. Antes de salir al escenario, Bisbal se topó con un grupo de seguidores que le pidieron hacerse una fotografía. El cantante se paró a saludar a sus fans y pronunció su célebre frase. Después, se echó una foto y añadió: «Vaya cadenilla guapa que tienes, eh».

Tras la publicación, el vídeo ha conseguido millones de reproducciones en la red social y también se ha hecho viral en Twitter, donde surgieron cientos de memes. Por ejemplo, reproduciendo la frase en diferentes idiomas o imitando a personajes como Dumbledore, el director de Hogwarts en Harry Potter.