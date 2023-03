En las redes sociales se pueden encontrar a usuarios explicado miles de experiencias, incluso contando cómo les ha ido una operación estética. Es el caso de una tiktoker argentina (@fioreciminello_) ha querido mostrar orgullosa su cambio de nariz y dejar de lado todos los tabús sobre este tipo de retoques estéticos. Sin embargo, su vídeo en en TikTok no ha recibido los cometarios esperados y se ha convertido en objetico de burla.

«Yo haciéndome la rino para que mis hijos nazcan con linda nariz», escribió aún en el hospital, mientras cantaba: «Yo solo puedo decir 'de nada'». Un comportamiento que ha sorprendido a los usuarios de TikTok e Instagram que no han podido dejar por alto el comentario de la joven y su increíble razón por que asegura haber pasado por el quirófano.

Y es que la joven no esperaba que el vídeo se viralizas y, tras llevar más de 200.000 reproducciones, ha decidido no eliminarlo pero sí desactivar los comentarios de la publicación. El post se llenó inmediatamente de comentarios con burlas sobre su creencia de que la operación hará que sus genes no pasen a sus hijos.

Es en Instagram donde puede leerse muchas de las mofas que han escrito otros internautas. «No sé cómo el ser humano aún no se ha extinguido», «me puse corbata para que mis hijos nacieran elegantes», «me voy a poner Vidal de apellido lo demás vendrá solo...» o «me apunto al gimnasio para que mis hijos nazcan sanos y fuertes» son algunos de los comentarios que pueden leerse en la mencionada red social.

Incluso el mismo ceciarmy ha compartido el vídeo de la joven en su perfil con el título de «Increíbles pensadores de Internet», en alusión a las palabra de la chica. Sin duda, en las redes se pueden encontrar experiencias de todo tipo.