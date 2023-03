Marina Mese, una conocida tiktoker, ha compartido con sus seguidores en la red social un vídeo en el que explica su truco para poder ir segura y sola por la calle de noche: llevar siempre en el bolso una barba postiza. «La llevo porque me siento más segura. Tú me ves así por la calle y no te acercas porque doy bastante miedo», asegura la joven.

Ya en septiembre subió un vídeo donde iba por la calle con capucha y barba y explicaba lo tranquila que se sentía gracias a ir así. Aun así, aclara que no la lleva siempre, sino solo en los momentos en que tiene que volver a casa sola y es de noche. «Solo me la pongo cuando es de noche, pero a veces he llegado a entrar al metro y se me ha olvidado quitármela, pero bueno igualmente me veo hermosa», explica Marina. ♬ sonido original - Marina @marinamese de locos ig: marina.mese #parati El vídeo ha recibido multitud de comentarios, algunos a favor y otros en contra. «Lo que hacemos las mujeres para sentirnos seguras»; «Es que al final ya no da risa, es pura verdad y lo necesitamos todas»; «Buena idea, ojalá no tuviéramos que hacer este tipo de cosas», son algunos de los comentarios que la joven recibió en las redes sociales.