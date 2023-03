Las redes explotan contra una profesora que cree que el Día del Padre no debería existir

Este domingo 19 de marzo es el Día del Padre. Los hijos esperan con mucha ilusión esta fecha para así homenajear a sus progenitores con regalos simbólicos o sorpresas especiales. Aunque se debería agradecer todos los días a los padres y madres por el apoyo y el esfuerzo, este domingo habrán muchas más muestras de cariño y detalles a los papás. Sin embargo, en las últimas horas se ha viralizado un audio de una profesora en España que ha desatado la polémica entorno a esta fecha conmemorativa.

La maestra, de un colegio público de Sevilla, ha comentado en un grupo de WhatsApp a padres y madres que el Día del Padre no debería existir. Las redes se han hecho eco de esta grabación en las últimas horas y los usuarios han reaccionado a través de sus perfiles. Tanto ha sido el revuelo que ha llegado hasta algunos personajes públicos. Hablamos de Bertín Osborne, que ha explotado contra las declaraciones de la maestra. La profesora ha comunicado a los padres que en vez del Día del Padre tendría que ser Día de la Persona Especial. Y es que el concepto de familia ha cambiado. Según comenta ella en la grabación este es el motivo por el que se tendría que cambiar esta fecha y no centralizarlo en los padres «porque hay niños o una niñas que tienen un papá o una mamá, dos madres o dos padres».

La maestra da algunos ejemplos para que los padres sepan que deben traer sus hijos a la escuela: «los pequeños deben traer una foto de una persona especial. Se puede escoger de la familia, o por ejemplo de un primo, 'venga voy a traer una imagen de él porque es muy guapo y se ríe mucho mi niño con él'. Una imagen de un papi y una mami. Una foto de mami sola». Finalmente la educadora explica a los progenitores que «se puede traer la foto que la persona quiera pero que ya no se llama Día del Padre». El usuario RamonDaddy es el que ha comentado este polémico audio. Muy enfadado, denuncia que «hay mucho odio contra los hombres». El hombre, que tiene dos hijos, comenta se ve bien que «haya Día de la Mujer y Día de la Madre, pero no del padre». Indignado, comenta que son muchos olos colegios públicos que han tomado esta decisión.

Bertín Osborne también ha aprovechado sus redes para tratar el tema. El cantante, muy furioso, ha comentado lo siguiente: «estoy que me subo por las paredes. Me acaban de reenviar un audio de una señora que por lo visto es profesora de un colegio en España. Le dice a sus alumnos que no se puede celebrar el Día del Padre porque ahora las familias españolas son de otra manera. Pero, vamos a ver, ¿quién es esta loca? ¿de qué manicomio se ha escapado?». Visbilemente indignado continúa: «¿Nos hemos vuelto locos? Mis hijas han ido todas al colegio en Jerez y si yo fuera padre de los niños de esa escuela, los sacaba del colegio cagando leches. A saber qué le está enseñando esta tía. Cuando vuelvan a casa por las tardes, ¿qué traerán en la cabeza esos niños? No se puede llegar a menos ya. Que haya locos enseñando a nuestros hijos. ¡Es el colmo!».