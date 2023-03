Baleares se cuela en un vídeo de TikTok sobre viajar a Nueva York: «ha sonado muy mallorquín»

TikTok acoge muchos vídeos sobre entrevistas y preguntas por la calle. La plataforma china es muy conocida por mostrar la opinión de personas de diferentes nacionalidades sobre diferentes temas. A veces la temática se centra en comida, otras de cultura general. Esta vez el vídeo de entretenimiento que se ha hecho viral trata sobre los viajes. La cuenta @xverseapp, que acumula más de 156.000 seguidores y casi 3 millones de me gusta, tiene como protagonista a gente anónima que responde a diferentes cuestiones sobre su estancia en Nueva York. Para romper el hielo, el entrevistador quiere conocer la procedencia de la persona en cuestión. Tras varios vídeos de personas de todo el mundo y con un inglés muy fluido llega el turno, para sorpresa de los usuarios, de un mallorquín.

Este martes el entrevistador eligió a un hombre entre la multitud por las calles de Nueva York. El señor, de nombre Javier, respondió algunas de las preguntas del joven. Un nombre 'difícil' para este chico estadounidense ya que escribe mal su nombre en los subtítulos. En vez de Javier lo define como 'Javiar', un gesto que no ha pasado desapercibido en los comentarios para miles de hispanohablantes que se mofan del nuevo nombre. Una vez respondida la primera cuestión, la segunda pregunta trata sobre su procedencia. Con un claro acento español, Javier responde que de España, Baleares. El hombre explica que estará cinco días en Nueva York con su mujer e hijos y que se lo está pasando muy bien.

Con gafas, un chaleco rojo y un abrigo negro explica que está de vacaciones y no por trabajo. La pregunta estrella es cuánto se va a gastar en este viaje ya que es un destino conocido por cundir mucho el dinero. Javier responde que entre 4.000 y 5.000 dólares y que incluye los billetes de avión, la estancia en el hotel o apartamento turístico y las compras que realizará allí con su familia. Finalmente, el entrevistador quiere saber de qué trabaja para poder permitirse viajar a Nueva York. Tras unos segundos pensando cómo decirlo, el hombre dice que en rent a car. El joven estadounidense no le entiende ya que no lo traduce y acaba rápidamente el vídeo. Los usuarios han 'cazado' al vuelo el acento de Javier y así lo han hecho saber en los comentarios: «Rent a car ha sonado tan mallorquín» o «uep, ese acento es de Mallorca».