Una joven cuenta en TikTok su surrealista primer día de trabajo: «Es una secta»

TikTok se ha convertido para muchos en un refugio en el que contar experiencias en primera persona. Una joven española ha recurrido a la plataforma china para explicar su primer día de trabajo. Su nombre es Paula Corrales y bajo su perfil @pauucorrales ha querido detallar cómo fue su su historia dentro del entorno laboral. Para algunas personas, su primer día de trabajo es anécdotico, o todo lo contrario, frustante. Pero para esta joven fue surrealista. En cuestión de horas el vídeo se empezó a viralizar y ya cuenta con más de 45.000 me gusta y más de 500 comentarios.

«Te coge en un trabajo, pero dimites el primer día porque son una puta secta». Así comienza el vídeo de menos de tres minutos. Paula explica que llevaba un tiempo, como muchos otros jóvenes, en la odisea de encontrar un trabajo. La chica empezó a tirar curriculums en algunos comercios y negocios de la zona hasta que tuvo la suerte, o la desgracia según como se vea, de consiguir una entrevista como teleoperadora. Una vez allí se topó con la persona que iba a entrevistarla, según cuenta, «era un hombre que lucía multimillonario».«No tendría que estar haciéndome la entrevista. Por las pintas que tiene tendría que estar en su yate...», confiesa.

Una vez le cogieron para este empleo, le ofrecieron a la joven cinco días de formación para coger más experiencia y una vez realizadas estas pruebas comenzar inmediatamente. Sin embargo, la joven fue muy observadora y sospechaba del ambiente laboral en el que estaba envuelta porque «veía como se movía dinero en efectivo por el establecimiento y supe algo no andaba bien». Más tarde, Paula explica que en esos cinco días de formación le dijeron que tenía que hacer seis ventas. «O sea querían que trabajara gratis y se supone que solo era formación», afirma la chica. Cuenta que las mentorías a las que ella asitía eran muy extrañas y se comunicaba de una manera muy sectaria: «me sentía un perrito abandonado. Los primeros días de formación había nueve personas y en el último que era el gran evento y en el que tenía que poner en práctica sus conocimientos no conocía a nadie».

La joven, precavida, aseguró que no iba a entrar en esa sala pero finalmente accedió: «eran todo hombres y hablaban como si fueran unos cracks del negocio». «Yo me daba de hostias todos los sábadosy mirad dónde estoy ahora con un maserati en la puerta», estas eran algunas de las frases que soltaban por la boca algunos de los formadores. Paula no se podía creer lo que estaba escuchando y confesó que «ella lo único que quiere con un trabajo 'normal' es tener dinero» para irse con su novia a cenar.

También confesó que una vez entraron los mentores a la sala obligaron a los trabajadores a levantarse y aplaudir «por todo». Denuncia el discurso tan clasista que se dio en el último día de formación: «Yo estaba flipando, se escuchaban cosas como 'en el colegio nos forman para ser basurero y ser un fracaso, pero nosotros os vamos a enseñar a tener éxito'». Paula, muy indignada, contó que para ella «una cosa es tener dinero y otra es ser feliz. El éxito para mí es irte a la cama y decir no le debo nada nadie». Tras no sentirse cómoda, la joven abandonó el recinto.

Finalmente Paula dimitió el primer día de trabajo por WhatsApp. La joven lejos de sulfurarse contó por qué no quiere quedarse en una empresa de este tipo: «Sinceramente el discurso que se dio no encaja con mi manera de ser, hacer ni pensar. Estaba dudando si quedarme por el tema del dinero, pero no puedo estar en una empresa con la que no comparto valores». Su ya exjefe respondió de una manera correcta y la conversación se zanjó de forma amistosa: «perfecto. Espero que encuentres una empresa que comparta tus valores. Mucha suerte en todo».