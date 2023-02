Una joven denuncia en Tiktok que le apodan Freddy Krueger por la enfermedad que sufre en la piel.

Tiktok es una plataforma que sirve para compartir anécdotas, pero también para visibilizar enfermedades y denuncia el odio. Es el caso de Kira Archuleta, de 24 años. La joven reside en la localidad californiana de Mantena, en Estados Unidos. Desde hace varios años sufre una dura enfermedad dermatológica llamada hidradenitis supurativa. Esta enfermedad es muy dolorosa a causa de las numerosas heridas que se forman en el cuerpo al generar protuberancias sobre y debajo de la piel. Kira tiene heridas por toda la cara y en sus axilas.

Además de soportar el dolor día tras día y que muchas veces le incapacita para poder llevar una vida normal, esta joven sufre bullying en el colegio. Cuando mejoraba y regresaba a su centro educativo, sus compañeros le recibían de la peor manera posible. No solo los insultos se ha convertido en un gesto habitual en la vida de Kira sino un apodo que acaba rematando su sufrimiento: Freddy Krueger. Esta joven relata desde su perfil @h.s_awareness.with.kira como compañeros de clase le comparan con el malvado protagonista de la película de terror Pesadilla en Elm Street.

Kira no ha aguantado más y ha compartido en sus redes sociales las secuelas de esta enfermedad que se le hace más cuesta abajo por estos comentarios desafortunados. Ahora, la joven ha querido visibilizar que la hidradenitis supurativa no es contagiosa. Según apunta el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH), se puede tratar para sobrellevarlo de la mejor manera posible a pesar de ser crónica y no tener cura. «El dolor que se siente es constante, son noches sin dormir... Me sentí repugnante por años. ¡Solo quiero ser normal'», así comienza su vídeo. Kira, además de tener esta enfermedad en la piel, sufre depresión: «tenía miedo de enseñar mi rostro porque por mucho tiempo la sociedad me decía que era fea». También ha aprovechado para mandar un mensaje a los que están pasando por lo mismo y no se sienten comprendidos: «Quiero que otros guerreros sepan que no están solos».

La estadounidense afirma que esto es más que una enfermedad porque afecta a todos los ámbitos de su vida. Confiesa que sigue pasándolo muy mal, pero «me siento más bonita porque sé que no estoy sola. Finalmente, hay un grupo al que puedo pertenecer». La joven empezó a hacer vídeos a principios de febrero sobre su enfermedad. Actualmente acumula más de 21.000 seguidores y más de 240.000 me gustas en sus vídeos. La joven ha recibido un aluvión de comentarios positivos desde todas las partes del mundo. Muchos de los mensajes agradecían a Kira su sinceridad y le hacían ver que ser especial no tiene nada de malo, mientras que otros han aprovechado la ocasión para preguntarle más detalles sobre esta enfermedad tan poco conocida. Los usuarios han hecho ver a Kira que es una joven «increíble, guapa y magnífica» y nadie tiene que hacerle sentir de menos.