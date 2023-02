Marie Kondo seguro que le daría 'like' a este vídeo que triunfa en TikTok. Las redes sociales están llenas de trucos de todo tipo pero este de como mantener las bolsas ordenadas en el armario de casa se ha viralizado y ya cuenta con más de siete millones de reproducciones. La tiktoker (@influenciada) ha compartido un vídeo con el que asegura que «Mi vida era normal hasta que descubrí esto» y una sugerencia de orden para los seguidores.

Con un breve tutorial la chica muestra paso a paso cómo ordenar las bolsas de la compra que tienes por casa de forma sencilla y completamente asequible. El truco consiste en abrir una bolsa grande de supermercado, doblar la mitad hacia dentro, esconder las asas en el pliegue y ordenar todas las otras bolsas en el interior para que estén organizadas y a nuestro alcance siempre que lo necesitemos.

Un sencillo clip de tan solo diez segundos que ha triunfado en TikTok con más de siete millones de reproducciones y todo tipo de comentarios: desde los que han agradecido a la usuaria el haber compartido la idea, hasta los que han pedido una segunda parte explicando cómo dobla las bolsas, ya que no les ha quedado del todo claro. «Sé que me estoy haciendo mayor cuando presto atención a estos vídeos», «yo quiero saber cómo doblas las otras...las mías no sé ni cómo ponerlas», son algunos de los comentarios.

Y es que, sin duda, TikTok se ha convertido en la red social por excelencia de todo tipo de trucos, una vez más ha proporcionado la solución definitiva para terminar con el desorden y los problemas de espacio en muchas casas. Con este sencillo tutorial se acabó el tener las bolsas desperdigadas a amontonadas por los armarios de la coladuria o la cocina.