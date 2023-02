Un vídeo del Real Mallorca indigna a los aficionados surcoreanos

Con Corea hemos topado. El Real Mallorca ha compartido en sus redes sociales un vídeo donde aficionados surcoreanos pegan un pequeño cartel en el pecho de los jugadores del Mallorca con el nombre del futbolista Kang In Lee escrito en el alfabeto coreano. Pero el efecto no ha sido el esperado. El tuit se ha hecho viral por las críticas de muchos fans del astro del fútbol coreano. ¿El motivo? El contacto físico con los jugadores.

«Mallorca no está interesada en proteger a los jugadores. Ya no quiero ir a Mallorca. Funcionarios mallorquín, espero que la afición evite contactos físicos innecesarios con el jugador!», apuntaba a un seguidor Kang In Lee, al tiempo que otro aficionado aseguraba que «Kang-In estaba avergonzado con toda esta situación para él y sus colegas, esto se escucha de otros fanáticos que realmente estaban allí. El contacto físico sin restricciones no parece nada razonable, especialmente cuando se trata de asuntos profesionales».

¡Nunca te acostarás sin saber una cosa más! 🇰🇷 ¡Aprendemos coreano! pic.twitter.com/YqjMlBNluA — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) February 23, 2023

Las críticas han seguido durante toda la tarde de este viernes. Un aficionado ha llegado a asegurar en Twitter que «El Mallorca no está interesada en proteger a los jugadores Ya no quiero ir a Mallorca», al tiempo que otro ha pedido «Por favor fortalezcan la seguridad del jugador. La comunicación con los fans es buena, pero me preocupa que sea demasiado indefensa. Por favor, no dejes que algunos fans toquen al jugador».