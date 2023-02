Para gusto colores y parece ser que a estas dos venezolanas no le han convencido España. Estas dos jóvenes han querido compartir en un vídeo de TikTok a través de la cuenta @_garciaalejandra, pero en esta ocasión, en lugar de señalar algunas de las cosas que les gustan de España, han optado por señalar qué cosas no les gustan de vivir en este país. Las chicas dicen que la gente huele muy mal: «Huelen horrible. No todo el mundo, pero es demasiado común. A violín, a axila maloliente. Huelen mal. No entiendo por qué, porque aquí hay agua, hay champú, hay jabón y hay desodorante. Huelen a cebolla, es horrible», señalan.