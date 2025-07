Brave y AdGuard bloquean la herramienta Recall de Windows para asegurar la privacidad de los usuarios

El navegador Brave y el bloqueador de anuncios AdGuard han decidido bloquear la herramienta de «memoria fotográfica» Windows Recall con el objetivo de asegurar la privacidad de los usuarios impidiendo las capturas de pantalla en segundo plano.

Anunciada en mayo del pasado año como una de las funciones impulsadas por inteligencia artificial (IA), que estaría disponible para los ordenadores Copilot+ de Microsoft, Recall es una herramienta que lleva a cabo capturas de pantalla de manera periódica en segundo plano para crear una "memoria fotográfica", con la que el usuario puede desplazarse a través de una línea cronológica para encontrar el contenido que ha buscado anteriormente en cualquier aplicación, documento o sitio web.

Aunque Microsoft tenía previsto lanzar Recall en junio de 2024, junto con los Copilot+, la función generó desconfianza entre los usuarios, ya que podía poner en riesgo su información privada y que, en un primer momento, las capturas no se almacenaban de forma cifrada.

Como resultado, la tecnológica canceló la llegada de Recall en varias ocasiones para incorporar medidas de privacidad y seguridad, como la obligatoriedad de utilizar Windows Hello y la posibilidad de desactivar Recall del sistema operativo. Finalmente, lanzó una vista previa de la herramienta en abril, que se espera que llegue al Espacio Económico Europeo a finales de este año.

En este marco y a pesar de las mejoras en seguridad, el navegador basado en privacidad Brave ha anunciado que desactivará por defecto esta herramienta para los usuarios de Windows 11, pero ofrecerá la opción de volver a activarla para quienes lo crean conveniente, tal y como ha recogido en una publicación en su página web.

Esto se debe a que, según ha explicado, la función aún se encuentra en una versión preliminar y se desconoce cómo será exactamente cuándo Microsoft la lance para todos los usuarios de Windows 11. Asimismo, ha detallado que considera que el anuncio inicial de Recall fue «poco convincente y no inspira confianza».

Así, como medida preventiva, el navegador bloqueará de manera predeterminada las acciones de Recall indicándole al sistema operativo del dispositivo que cada ventana «es de navegación privada», ya que para este tipo de navegación la herramienta no guarda las instantáneas.

Por su parte, el bloqueador de anuncios AdGuard ha anunciado que tomará la misma decisión y activará una nueva función para desactivar Recall en el apartado de Configuración, ya que "la sola idea de las capturas de pantalla en segundo plano es inquietante".

La compañía ha comentado que los métodos de autenticación añadidos a Recall, a través de Windows Hello, así como el filtrado de datos confidenciales, no son suficientes y que "dejar las puertas traseras abiertas y esperar que todo funcione como está previsto o que Microsoft siempre actúe de buena fe, no es una estrategia de privacidad sólida", tal y como ha explicado en una publicación en su página web.

Signal emprendió el mismo camino en mayo

Con todo ello, Brave ha manifestado que se han inspirado en el bloqueo llevado a cabo por la red social Signal el pasado mes de mayo, que anunció que impediría los intentos del ordenador de realizar capturas de pantalla de los mensajes de los usuarios, ante la llegada de la nueva función de Microsoft en Windows 11.

La compañía argumentó que, aunque Microsoft realizó varios ajustes en el último año en respuesta al primer anuncio que suscitó las dudas entre los usuarios, la versión renovada de Recall que publicó en abril «aún pone en riesgo el contenido que se muestra en aplicaciones que protegen la privacidad».

A pesar de ello, Signal reconoció que al impedir capturas de pantalla, los programas de accesibilidad como lectores de pantalla o herramientas de ampliación para personas con discapacidad visual podían verse afectadas.