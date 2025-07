Scuba X1 Pro Max: Aiper lanza su robot de piscina '2 en 1' y es casi perfecto

Hace apenas dos veranos nos acabábamos de acostumbrar a los robots de piscina, que se posicionaban como la mejor alternativa a la tediosa tarea de pasar el limpiafondos. El año pasado también abandonamos la red con la que recogíamos las hojas que caían cada día al agua por los robots de superficie. Y este verano Aiper dobla la apuesta y lanza su primer robot '2 en 1': Scuba X1 Pro Max, que busca convertirse en el robot de piscina definitiva. Sin duda, va por el buen camino, aunque quedan algunos aspectos que pulir. Aquí os dejamos nuestras primeras impresiones tras ponerlo a prueba.

La apuesta es arriesgada. A priori parece muy complicado unir toda la potencia que requiere un limpiafondos para aferrarse a las paredes de la piscina y aspirar cada micra de polvo con la ligereza que se espera de un robot que flota en la superficie para recoger las hojas o bichos que se quedan a ras de agua. En este sentido, hay que dar la enhorabuena a Aiper por unir toda su tecnología de vanguardia en este dispositivo y hacer que funcione a la perfección.

Como es lógico, esta combinación nos deja una máquina más pesada, lo que puede resultar un poco más incómodo para los traslados desde la piscina hasta la base de carga. Sin embargo, nos evita tener que estar usando dos máquinas en nuestra piscina, lo que sería una clara ventaja. La decisión es muy personal, pero vamos a intentar dar unas claves al respecto para que cada usuario vea cuál es su opción preferida.

Potencia 'tope de gama' para una limpieza brillante

El nuevo robot de Aiper está equipado con nueve motores -frente a los cuatro de los modelos previos de la misma marca- y ofrece una potencia de succión de 8.500 galones por hora (GPH) -superior a los 6.600 GPH de los modelos X1 y X1 Pro-. Es decir, aun asumiendo el reto de limpiar tanto fondos y paredes como superficies, supera en potencia a sus predecesores y le posiciona como la opción más 'tope de gama'.

También es así en lo que respecta a los sensores, al incorporar hasta cuarenta. Entre ellos destacan los Sensores Ultrasónicos OmniSense+ 2.0 con Tecnología Quad-Core, además de la tecnología de navegación FlexiPath 2.0. Gracias a este sistema inteligente, Scuba X1 Pro Max se adapta automáticamente a cualquier forma de piscina, ya sea rectangular, libre o con curvas, asegurando una cobertura del 100% sin dejar zonas sin limpiar. Durante las pruebas los resultados han sido espectaculares en este sentido.

Su sistema de filtración ultrafino de 180µm/3µm, con una cesta de 5 litros de fácil acceso superior (con dos filtros intercambiables: uno para residuos grandes y otro MicroMesh), evita que cualquier mota de suciedad quede en la piscina y hace que sea muy sencillo -como es habitual en los productos de la marca- vaciar el depósito y limpiar la máquina después de cada uso. Eliges el programa que quieres, lanzas el robot a la piscina y cuando acabe de trabajar se situará en una zona de la piscina con fácil acceso para que lo saques, hagas una limpieza rápida y lo lleves a la base de carga.

Scuba X1 Pro Max cuenta con hasta siete modos de limpieza inteligente que se adaptan automáticamente al tipo de superficie, cantidad de residuos y necesidades energéticas. A las clásicas decisiones de si limpiar sólo el suelo, las paredes con la línea de flotación, la superficie o todas a la vez, se suma la opción de elegir la potencia en la que la máquina funciona (eco, auto o max). No es lo mismo hacer una limpieza cuando la piscina lleva mucho tiempo sucia, que el mantenimiento diario. Nos parece una decisión acertada.

En el único apartado que notamos que pierde respecto a lo que Aiper ya tiene en el mercado es en la limpieza de superficie. Y no se debe a la potencia o la efectividad cuando trabaja recogiendo las hojas que caen al agua, sino al hecho de no contar con un panel solar en la superficie, que es la seña de identidad de la gama Surfer. Scuba X1 Pro Max dispone de una batería que le permite estar limpiando la superficie hasta 10 horas seguidas, pero desentenderse por completo de la carga con los paneles solares no tiene precio.

La base de carga es una mejora sustancial

Y hablando de la batería, otro de los aspectos que no podemos dejar pasar por alto es la base de carga inalámbrica. Esto es una mejora sustancial, no solo a nivel de comodidad (basta con apoyar el robot sobre ella para que emita un pitido informándonos que ya está cargando), sino que a nivel estético cambia la forma en la que el dispositivo se integra en el jardín de casa. Mucho más elegante.

En cuatro horas la batería estará cargada al completo y promete hasta 5 horas de limpieza de fondo (el equivalente a 300 metros cuadrados) y, como decíamos previamente, 10 horas de limpieza de superficie. Unos datos superiores a los modelos previos, algo que era completamente necesario para que este enfoque '2 en 1' funcionase.

Por último, Aiper apuesta por la conectividad con el robot a través de su app móvil. Gracias a su compatibilidad con Aiper HydroComm Pro o HydroComm Pure, es posible controlar el robot incluso bajo el agua. Desde la app puedes ver el mapa de la piscina, consultar registros de limpieza, seleccionar modos, actualizar el 'firmware' y monitorear el estado del dispositivo. Reconocemos que esta es la función que menos hemos usado porque el sistema 'plug and play' de la máquina es insuperable y al estar la piscina al límite de la cobertura WiFi hace que pueda tener algún problema de conexión.

En definitiva, estamos ante el producto más redondo que ha lanzado Aiper y, como suele ocurrir en estos casos, el precio es una barrera importante (2.499 euros de salida, aunque con descuentos se puede encontrar ya por 1.799 euros en la propia web de la compañía). Sin embargo, la gran duda de muchos usuarios será si optar por este robot '2 en 1' o tener una máquina para cada tarea. Y no hay una respuesta única o correcta. Aiper tiene un catálogo cada vez más amplio y eso es algo para celebrar. Que cada cuál decida su camino.